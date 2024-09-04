Рада провалила увольнение Верещук и Коваля

4 августа Совет рассмотрел заявления об отставке нескольких министров. Известно, что Ирина Верещук и Виталий Коваль сохранили свои должности.

Вчера, 3 сентября, ряд министров подали заявления об отставке. Среди них была Ирина Верещук. Она объяснила свое решение как часть перезагрузки в правительстве.

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Как голосовали в Раде

Большинство нардепов не согласились с увольнением Ирины Верещук с должности Вицепремьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отставку Верещук поддержали всего 214 депутатов.

Как голосовали за увольнение Ирины Верещук / Фото Ярослав Железняк

Рада также провалила увольнение Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За отставку проголосовали 225 депутатов.

Как голосовали за увольнение Виталия Коваля / Фото Ярослав Железняк