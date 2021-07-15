Рада рассматривает отставку Авакова: онлайн-трансляция

Верховная Рада 15 июля голосует за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Ранее отмечали, что голосов нардепов хватит.

Аваков написал заявление об отставке по собственному желанию. На посту министра чиновник находился 7 лет.

К теме Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

Вопрос отставки Авакова рассматривают первым на заседании Рады. К слову, комитет Рады рекомендовал парламентариям определяться с этим вопросом самостоятельно.

За назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел тоже будут голосовать 15 июля.

Смотрите онлайн-трансляцию:

Отставка Авакова: что надо знать

Официальных сообщений о причинах, почему Аваков уходит в отставку, нет. Правда, нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что министр принял такое решение после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Когда Аваков подал заявление, Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Нардеп согласился, хотя сказал, что "делает жертву".



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала