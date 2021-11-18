Рада ратифицировала военное соглашение между Украиной и Турцией

Парламентарии приняли закон о ратификации военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турции. Произошло это во время заседания 18 ноября.

За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата. Заметим, что военное соглашение подписали еще 16 октября 2020 года.

Важно Украина создаст в Турции базу для ремонта военных вертолетов

Ратификация военного соглашения между правительствами Украины и Турции позволит создать основу для отношений и развития сотрудничества между сторонами по 21 направлению военного сотрудничества.

Документ вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, согласно которому стороны сообщают друг другу по дипломатическим каналам о завершении своих внутренних правовых процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали рамочное военное соглашение. Произошло это еще 16 октября 2020 года.

Больше об этом

Тогда Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран, в частности в сфере оборонной промышленности.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что соглашение создает правовые основы для расширения и углубления украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 "принципиально новым актуальным направлениям".

Другие соглашения между Украиной и Турцией