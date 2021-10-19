Рада разблокировала подписание закона об олигархах
Источник:телеграмм Верховной Рады
Верховная Рада разблокировала возможность подписания принятого ранее законопроекта об олигархах. Народные избранники отклонили все 12 проектов постановлений об отмене голосования за соответствующий документ.
Теперь законопроект передадут на подпись спикеру парламента и президенту Украины.
Важно Зеленский говорит, что Венецианская комиссия не будет рассматривать закон об олигархах без его подписи
Это открыло путь к подписанию законопроекта спикером парламента и передаче на подпись президенту Украины.
Голосование за законопроект об олигархах
- Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.
- А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3 – 396, 398, 406 – правки, которые противоречат друг другу.
Позже в главном комитете заявили, что спорных правок по законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. Новый спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что если там будут найдены противоречия, "статья 131 Регламента дает возможность законопроект в стенах ВР, согласовать несогласованность, после чего также направить на подпись президента".
Законопроект об олигархах: детали
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек".
Полный текст публикации из телеграмма Верховной Рады:
Рассмотрен ряд проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 23.09.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Ни одно постановление не было поддержано парламентом.