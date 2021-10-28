Рада на следующей неделе уволит 5 министров, – "слуга народа"

Галина Янченко заявила, что на следующей неделе народные депутаты намерены уволить 5 министров. Однако о ком именно говорится, не уточнила.

В то же время "слуга народа" отметила, что пока не нашли кандидата для Минстратегпрома. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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Следующая пленарная неделя – две, похоже, нас таки ждут 5 кадровых изменений в правительстве,

– написала Галина Янченко.

Однако народный депутат не уточнила, о каких именно министрах идет речь.

Увольнение Андрея Тарана

"Слуга" Павел Фролов рассказал, что, вероятно, на следующей пленарной неделе министр обороны Андрей Таран, скорее всего, все же покинет свою должность в правительстве Дениса Шмыгаля.

Относительно министра обороны – здесь скорее всего произойдет замена, вероятнее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм,

– пояснил политик.

Кадровые изменения в правительстве: коротко

Об отставках в правительстве СМИ пишут уже несколько месяцев, фамилии называют разные. В конце сентября "слуга" Евгения Кравчук подтвердила, что сменить могут руководителей 3 – 4 министерств.

Среди тех, кого вскоре могут устранить, есть министр юстиции Денис Малюська, глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко и глава Минобороны Андрей Таран.

Руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский уже написал заявление об увольнении.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер Алексей Резников.