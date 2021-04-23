На следующей неделе нардепы проведут минимум два внеочередных заседания. В эти самые дни, на которые они запланированы, проведут и очередные сессии.

В комментарии 24 каналу заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала: два внеочередных заседания планируют на вторник и четверг, 27 и 29 апреля.

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Внеочередные заседания Рады

Для проведения внеочередных заседаний уже начали сбор подписей. Как и на прошлой неделе, их проведение инициировали депутаты от "Слуги народа". Заседания состоятся сразу же после очередных сессий.

Будет не менее 10 вопросов, а то и даже больше на каждое из заседаний. Придется допоздна работать во вторую смену,

– рассказала Кравчук.

Как рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, оппозиция собирает голоса за проведение еще одного внеочередного заседания. Оно будет касаться "провала борьбы с коронавирусом". Евгения Кравчук отметила, что подписи начали собирать в "Европейской Солидарности".

К тому же, ранее во фракции "Слуга народа" анонсировали, что на внеочередном заседании будут рассматривать вопрос назначения Германа Галущенко министром энергетики.

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Рада заблокирована земельной реформой

Причиной, по которой депутаты уже третью неделю подряд будут проводить внеочередные заседания, является поправочный спам в земельную реформу.

По словам Давида Арахамии, из-за спама представителей оппозиции в земельное законодательство, парламент вынужден был отложить важные законы, которых ждет вся страна.

За время "блокирования" работы парламента поправочным спамом таких законопроектов накопилось очень много. Но мы нашли рабочий инструмент... – это внеочередные заседания,

– сказал Арахамия Интерфакс-Украина.

Он отметил: на них могут принимать не только экстренные глобальные законы, но и обычные, но важные и системные инициативы.

Какие вопросы будут рассматривать нардепы

Список вопросов, которые будут рассматривать на внеочередном заседании, опубликовал в своем телеграм-канале нардеп Александр Качура.

В обнародованном списке имеются 13 вопросов, среди которых законопроекты об основах молодежной политики, увеличении расходов на финансирование судов, рекламе электронных сигарет и тому подобное.

Законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК пока в списке вопросов нет. Как отметила Евгения Кравчук в комментарии 24 каналу, во вторник его точно не будут рассматривать. Возможно, что он еще не прошел рассмотрение на профильном комитете, рассказала Евгения Кравчук.

Списка вопросов, которые планируют рассматривать на втором внеочередном заседании, пока не обнародовали.

Напомним. Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года инициировал ликвидацию ОАСК. Соответствующий законопроект уже поступил в парламент.