Наступного тижня нардепи проведуть щонайменше два позачергових засідання. У ці самі дні, на які вони заплановані, проведуть і чергові сесії.

У коментарі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла: два позачергові засідання планують на вівторок і четвер 27 і 29 квітня.

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Позачергові засідання Ради

Для проведення позачергових засідань уже почали збір підписів. Як і минулого тижня, їхнє проведення ініціювали депутати від "Слуги народу". Засідання відбудуться одразу ж після чергових сесій.

Буде не менше 10 запитань, а то і навіть більше на кожне із засідань. Доведеться допізна працювати у другу зміну,

– розповіла Кравчук.

Як розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, опозиція збирає голоси за проведення ще одного позачергового засідання. Воно стосуватиметься "провалу боротьби з коронавірусом". Євгенія Кравчук зазначила, що підписи почали збирати у "Європейській Солідарності".

До того ж, раніше у фракції "Слуга народу" анонсували, що на позачерговому засіданні розглядатимуть питання призначення Германа Галущенка міністром енергетики.

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Рада заблокована земельною реформою

Причиною, через яку депутати уже третій тиждень поспіль проводитимуть позачергові засідання, є поправковий спам до земельної реформи.

За словами Давида Арахамії, через спам представників опозиції до земельного законодавства, парламент змушений був відкласти важливі закони, яких чекає вся країна.

За час "блокування" роботи парламенту поправочним спамом таких законопроєктів накопичилося дуже багато. Але ми знайшли робочий інструмент … – це позачергові засідання,

– сказав Арахамія Інтерфакс-Україна.

Він зазначив: на них можуть ухвалювати не тільки екстрені глобальні закони, а і звичайні, але важливі й системні ініціативи.

Які питання розглядатимуть нардепи

Список питань, які розглядатимуть на позачерговому засіданні, опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Качура.

В оприлюдненому списку наявні 13 питань, серед яких законопроєкти про засади молодіжної політики, збільшення видатків на фінансування судів, рекламу електронних цигарок тощо.

Законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСКу наразі у списку питань немає. Як зазначила Євгенія Кравчук у коментарі 24 каналу, у вівторок його точно не розглядатиумть. Можливо, що він ще не пройшов розгляд на профільному комітеті, розповіла Євгенія Кравчук.

Списку питань, які планують розглядати на другому позачерговому засіданні, наразі не оприлюднили.

Нагадаємо. Президент України Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року ініціював ліквідацію ОАСКу. Відповідний законопроєкт уже надійшов до парламенту.