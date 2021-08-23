Рада собралась на внеочередную сессию с участием международных гостей
Источник:24 канал
Верховная Рада 23 августа собралась на внеочередную сессию. На повестке дня – рассмотрение лишь одного проекта постановления.
Сначала спикер Дмитрий Разумков обратился к нардепам со словами поздравления по случаю Дня государственного флага. Этот праздник в Украине ежегодно отмечают 23 августа.
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Мы сегодня говорили о том, что это – не просто флаг. Это флаг победы, который сегодня реет над Верховной Радой. А очень хотелось бы еще, чтобы он развевался над Облгосадминистрацией в городе Донецк, Луганске, Севастополе и Симферополе,
– заявил Разумков.
На внеочередную сессию собрались 272 народных избранника. Они рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия российской агрессии.
Обращения могут подать в:
- ООН;
- ПАСЕ;
- ОБСЕ;
- НАТО,
- Европарламент;
- правительства и парламенты зарубежных стран и др.
На сессию пришли иностранные гости
На внеочередное заседание Верховной Рады собрались иностранные гости. В частности:
- Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;
- Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;
- парламентская делегация США;
- парламентская делегация Грузии;
- парламентская делегация Литвы;
- парламентская делегация Латвии;
- парламентская делегация Польши;
- парламентская делегация Румынии;
- парламентская делегация Словакии;
- парламентская делегация Франции;
- парламентская делегация Турции;
- делегация Европарламента;
- главы дипломатических представительств.
Первый саммит Крымской платформы: главное
- Первый саммит Крымской платформы в Украине состоялся 23 августа. Участие в мероприятии приняли представители более чем 40 стран.
- Члены саммита подписали первую декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова, а также – подтверждают свою приверженность суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. Также Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что декларация остается открытой для стран, желающих присоединиться.
- Кроме того, в документе говорится: если Россия продолжит свою агрессию, страны должны рассмотреть дополнительные санкции.
- Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.