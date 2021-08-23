Рада собралась на внеочередную сессию с участием международных гостей

Верховная Рада 23 августа собралась на внеочередную сессию. На повестке дня – рассмотрение лишь одного проекта постановления.

Сначала спикер Дмитрий Разумков обратился к нардепам со словами поздравления по случаю Дня государственного флага. Этот праздник в Украине ежегодно отмечают 23 августа.

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Мы сегодня говорили о том, что это – не просто флаг. Это флаг победы, который сегодня реет над Верховной Радой. А очень хотелось бы еще, чтобы он развевался над Облгосадминистрацией в городе Донецк, Луганске, Севастополе и Симферополе,

– заявил Разумков.

На внеочередную сессию собрались 272 народных избранника. Они рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия российской агрессии.

Обращения могут подать в:

ООН;

ПАСЕ;

ОБСЕ;

НАТО,

Европарламент;

правительства и парламенты зарубежных стран и др.

На сессию пришли иностранные гости

На внеочередное заседание Верховной Рады собрались иностранные гости. В частности:

Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;

Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;

парламентская делегация США;

парламентская делегация Грузии;

парламентская делегация Литвы;

парламентская делегация Латвии;

парламентская делегация Польши;

парламентская делегация Румынии;

парламентская делегация Словакии;

парламентская делегация Франции;

парламентская делегация Турции;

делегация Европарламента;

главы дипломатических представительств.

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