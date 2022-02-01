Рада создала ВСК для расследования причин оккупации Крыма
Источник:24 канал
Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая будет расследовать причины оккупации Крыма в 2014 году. Работа над созданием продолжалась 2 года.
В состав временной следственной комиссии вошли представители "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Срок ее полномочий – 1 год. Создание этой комиссии поддержали 229 нардепов.
По теме Новая сессия Рады началась неудачно: из-за ошибки не смогли сформировать повестку дня
Кто вошел в состав комиссии
Инициатором создания ВСК является нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Следственная комиссия будет расследовать факты содействия государственной и местной власти России во время оккупации Крыма в 2014 году.
Главой ВСК стал "слуга" Игорь Копытин, а его заместителем – нардеп от "Батькивщины" Григорий Немирин. Также во временную следственную комиссию вошли:
- Елизавета Богуцкая ("Слуга народа");
- Олег Волошин (ОПЗЖ);
- Андрей Задорожний ("Слуга народа");
- Юрий Здебский ("Слуга народа");
- Евгения Кравчук ("Слуга народа");
- Людмила Марченко ("Слуга народа");
- Валерия Стернийчук ("Слуга народа");
- Сергей Швец ("Слуга народа").
Не позднее полугода со дня создания, то есть до 1 августа 2022 года ВСК должна отчитаться о проделанной работе в расследовании причин оккупации Крыма в 2014 году.
Как это было: оккупация Крыма Россией в 2014 году – смотрите видео