Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Парламентарии на заседании 18 ноября проголосовали за создание Временной следственной комиссии. Она будет расследовать смерть народного депутата Антона Полякова.

Принятие соответствующего постановления поддержали 322 народных депутата при минимально необходимых 226.

Важно В полиции рассказали о двух версиях смерти Полякова

Как говорится в пояснительной записке, целью образования ВСК является осуществление парламентского контроля за расследованием дела о смерти Полякова, а также "полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве".

Заметим, что инициировала создание ВСК нардеп Анна Скороход, которую связывали отношения с Антоном Поляковым. Ранее Скороход с трибуны парламента призвала нардепов заняться расследованием дела их погибшего коллеги.

Что известно о смерти Полякова

Ранее Скороход раскритиковала полицию за проведение расследования дела. Она уверена, что это – умышленное убийство.

О смерти Антона Полякова утром 8 октября сообщили в полиции. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Полякову было 33 года.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский говорил, что полиция рассматривает несколько версий смерти депутата Антона Полякова, среди которых:

хроническое заболевание,

отравление неизвестным веществом (как самостоятельно, так и неизвестным лицом).

В Министерстве внутренних дел заявили, что среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова обнаружили 2 катетера с веществом бурого цвета, а также следствие установило наличие метадона в крови депутата.

Полный текст публикации из телеграма Верховной Рады:

Принято Постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования убийства народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича – уголовное производство № 12021100040002899, внесенное в ЕРДР 08.10.21 (№ 6300).