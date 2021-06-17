Как Рада теряет "Голос": хроника развала политсилы

16 июня секрет Полишинеля о развале парламентской фракции "Голос" и больших проблемах внутри одноименной партии перестал быть тайной для любого, когда с трибуны Верховной Рады депутат Александра Устинова объявила о создании нового объединения парламентариев под названием "Справедливость", которое формально останется частью фракции, но на самом деле займется сольной карьерой.

Дебют

Партия "Голос" была представлена в мае 2019 года – как раз под парламентские выборы. Несмотря на то, что новая политсила отмечала, что является идеологической партией и декларировала борьбу "за все хорошее и против всего плохого", это было не совсем так. "Голосу" не удалось избежать попадания в классическую для украинской политики ловушку и стать "партией лидерского типа".

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Лицом партии стал популярный певец Святослав Вакарчук. Собственно, оттуда и название политсилы, ведь Вакарчук в течение трех сезонов был судьей популярнейшего одноименного талант-шоу канала "1+1". Певец должен был привлечь внимание к новому проекту, обеспечить голоса на выборах и привести в Раду "новые лица" – молодых политиков без коррупционных шлейфов и долгой истории "зашкваров".

Этот план удалось реализовать лишь частично. "Голос" набрал на досрочных выборах 5,82% и прошел в Раду. Народными депутатами стали первые 17 номеров избирательного списка, еще трое избирались как мажоритарщики. Таким образом, парламентская фракция "Голоса" в Верховной Раде 9 созыва насчитывала 20 нардепов.

Впрочем, на фоне грандиозного успеха такой же поспешно собранной партии "Слуга народа", фракция "Голоса" выглядела очень скромно и фактически была лишена возможности влиять на принятие политических решений. В условиях существования пропрезидентского монобольшинства "Голос" не мог претендовать на роль "золотой акции", ведь "Слуги" делегировали фракции чисто декоративные функции. Впрочем, оставалась роль вотчдогов и голоса оппозиции.

Демарш Вакарчука

Вскоре Святославу Вакарчуку снова стало скучно – он не захотел быть частью политической рутины и заниматься партийным строительством, а потому ушел из политики весной 2020 года. Его преемницей стала Кира Рудик – успешная бизнесвумен возглавила и фракцию "Голоса" в парламенте, и саму партию.

С этого времени началось распространение слухов о раздорах в партии и подковерных играх. Вскоре они перешли в публичную плоскость. Все это происходило на фоне катастрофического падения рейтингов "Голоса". Причиной обвала стало разочарование от "эвакуации" Вакарчука и активная травля со стороны конкурентов, в первую очередь, сторонников партии Петра Порошенко, с которой "Голос" оказался на одном электоральном поле.

Вакарчук в Раде / Фото facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Важным маркером стали местные выборы осенью 2020 года. На них в команду "Голоса" присоединилась новая звезда – шоумен Сергей Притула. Притула был партийным кандидатом на выборах мэра Киева, но потерпел болезненного фиаско. Среди кандидатов от "Голоса" в крупных городах не провалился разве что Виктор Евпак, который прошел во второй тур на выборах в Черкассах и составил достойную конкуренцию действующему бургомистру Бондаренко.

Относительный успех Евпака в Черкассах и провал остальных представителей "Голоса" доказали, что политсила оказалась в кризисе и рискует стремительно маргинализироваться.

Претензии сторон

Партийный съезд в январе 2021 года, похоже, стал точкой невозврата. После него четко обозначились три группы влияния в партии.

Первая – во главе с Кирой Рудик. Ее поддержали Ярослав Железняк, Инна Совсун, Андрей Осадчук.

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Вторая состояла из нардепов Ярослава Юрчишина, Соломии Бобровской, Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной, Александры Устиновой и Владимира Цабаля. Впоследствии к ним присоединились Галина Васильченко, Наталья Пипа, Андрей Шараскин и Юлия Клименко.

Третья группа сплотилась вокруг Сергея Притулы и объединила сторонников "Голоса" в регионах.

Тогда же между группами влияния начались военные действия. Полем битвы стали соцсети, а оружием – обвинения в "измене", то есть сотрудничестве с Офисом Президента. Представители второй группы обвинили Киру Рудик в бонапартизме и заявили, что та украла партию у ее основателей – Юлии Клименко и Ярослава Юрчишина, зачистила политсовет и региональные центры.

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В ответ они получили встречные претензии и обвинения в волюнтаризме и преобразовании "Голоса" на "Голос. Дети" (еще одно реалити-шоу "Плюсов", где за победу соревнуются подростки). А еще против "десятки" был задействован админресурс – их лишили права голоса в партийной прессе и соцсетях, заблокировали появление на телеэфирах.

Притула в свою очередь объявил о выходе из "Голоса" и занялся развитием собственного политического будущего.

Еще одним фронтом боевых действий был сессионный зал, где депутаты из "Голоса" голосовали по собственному усмотрению и совсем не придерживались единой партийной линии. Соперники начали считать сколько заседаний пропустила Кира Рудик и кто и когда голосовал в унисон с большинством.

"Справедливость"

Апогеем стала история с голосованием Киры Рудик, председателя фракции Ярослава Железняка и трех их коллег за включение в повестку дня парламента законопроекта, который откладывает дубляж фильмов на государственном языке.

Минута славы Александры Устиновой:

"Пятерка" позже заявила об "ужасной ошибке". Она стала последней каплей (но не причиной) для группы из 10 депутатов – на следующий день они объявили о создании в недрах фракции собственного депутатского объединения под названием "Справедливость".

При этом о выходе из "Голоса" речь не идет, ведь это означало автоматическую потерю мандата. Свою позицию "десятка" выложила на собранной на конструкторе "Тильда" странице, которая получила в некоторых медиа статус официального сайта объединения. На ресурсе есть только один лонгрид под названием "Голос рейдернули".

В ответ партийная пресс-служба заявила о незаконности создания группы "Справедливость".

Мы глубоко убеждены, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии, в том числе партии "Голос", должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет. Сегодня Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ей оценку,

– заявление руководства "Голоса" по поводу образования "Справедливости".

Что будет дальше

Таким образом было институировано раскол во фракции. Партия осталась под руководством Киры Рудик, которая теперь официально лишилась оппозиции и получила возможность доказать, что именно ее видение было верным. На следующих выборах.

То же касается и Сергея Притулы.

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Участникам депутатского объединения "Справедливость" за время до следующих выборов надо продемонстрировать свою важность и готовность наконец быть командой. Или же удачно пройти "смотрины" для других политических сил.

А всем вместе следует провести работу над ошибками, ведь развал "Голоса" – не только внутреннее дело 20 народных депутатов и нескольких сотен представителей "Голоса" в регионах, но и всех патриотически настроенных граждан Украины, которым близки западные демократические ценности и желание побороть коррупцию, что является системной проблемой в нашем государстве.