"Трамп должен его уволить": в Раде отреагировали на заявление Уиткоффа о псевдореферендумах

Недавно спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф дал скандальное интервью Такеру Карлсону. В нем он фактически признал фейковые референдумы, которые Россия провела в 2022 году на оккупированных территориях.

Американский чиновник цинично заявил, что, мол, России не нужна вся Украина, потому что она уже "вернула" 5 областей, передает 24 Канал.

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В Раде ждут, что Трамп отреагирует на позорные заявления Виткоффа

В Верховной Раде не скрывают своего возмущения высказываниями Уиткоффа. Так, в эфире "Радио Свободы" 24 марта нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко отметил, что худшим является то, что в этом интервью Виткофф говорит, что представляет интересы Трампа, а потом от его имени распространяет российскую пропаганду.

Мережко считает, что американский лидер должен публично признать заявления своего спецпредставителя как такие, что противоречат политике США, а самого Виткоффа отозвать с должности специального посланника.

Этот человек (Уиткофф – 24 Канал) должен быть отстранен из этой делегации, он не должен быть представителем президента. Поскольку или является абсолютно непрофессиональным, или просто повторяет нарративы Путина,

– заявил нардеп.