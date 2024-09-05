Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины
Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности главы МИД 5 сентября. Он занимал этот пост 4 года.
За увольнение Кулебы проголосовали 240 народных депутатов.
Смотрите также Президент представил кандидата фракции: кто может занять место Кулебы
Кулеба уже не глава МИД
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Дмитрий Кулеба не пришел на свое увольнение.
Кулебу уволили с должности министра / фото Ярослав Железняк
Напомним, что 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление на увольнение в Верховную Раду Украины.
Однако в тот день Верховная Рада не рассмотрела вопрос о его отставке. Во время пленарного заседания в парламенте вопрос увольнения министра иностранных дел "срочно отложили", а причину отсрочки не указали.
Смотрите также Получит ли Кулеба новую должность: что об этом говорит Зеленский
По данным издания Bloomberg, которые ссылаются на человека, знакомого с перестановками в правительстве, теперь Кулеба якобы сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку наше государство стремится к вступлению в Альянс.