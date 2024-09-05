За звільнення Кулеби проголосували 240 народних депутатів.

Дивіться також Президент представив кандидата фракції: хто може зайняти місце Кулеби

Кулеба вже не голова МЗС

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Дмитро Кулеба не прийшов на своє звільнення.



Кулебу звільнили з посади міністра / фото Ярослав Железняк

Нагадаємо, що 4 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву на звільнення до Верховної Ради України.

Однак у той день Верховна Рада не розглянула питання про його відставку. Під час пленарного засідання у парламенті питання звільнення міністра закордонних справ "терміново відклали", а причину відтермінування не вказали.

Дивіться також Чи отримає Кулеба нову посаду: що про це каже Зеленський

За даними видання Bloomberg, які посилаються на людину, що знайома з перестановками в уряді, тепер Кулеба нібито зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки наша держава прагне вступити в Альянс.