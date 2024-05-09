Парламент уволил Николая Сольского с должности Министра аграрной политики. За соответствующее решение проголосовали большинство нардепов.

Утром 9 мая 2024 года Верховная Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского, которому ранее вручили подозрение в завладении государственными землями.

Смотрите также Александра Кубракова уволили с должности вице-премьера

Рада уволила министра агрополитики

За увольнение Сольского, который занимал должность министра с марта 2022 года, проголосовали 273 народных депутата.

25 апреля 2024 года чиновник сам подал в отставку на фоне коррупционного скандала, при этом заявив, что продолжит работать, если так решит правительство.

Главное о деле Сольского