Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского
9 мая 2024, 11:14Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Парламент уволил Николая Сольского с должности Министра аграрной политики. За соответствующее решение проголосовали большинство нардепов.
Утром 9 мая 2024 года Верховная Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского, которому ранее вручили подозрение в завладении государственными землями.
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Рада уволила министра агрополитики
За увольнение Сольского, который занимал должность министра с марта 2022 года, проголосовали 273 народных депутата.
25 апреля 2024 года чиновник сам подал в отставку на фоне коррупционного скандала, при этом заявив, что продолжит работать, если так решит правительство.
Главное о деле Сольского
- 23 апреля НАБУ сообщило, что Николая Сольского уличили в завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен и в попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
- По материалам дела, министр агрополитики вместе с другими фигурантами завладел 1250 земельными участками общей площадью 2493 га.
- Чиновника взяли под стражу, однако уже 26 апреля он вышел из СИЗО под залог в размере 75,7 миллионов гривен. Размер залога определен решением Высшего антикоррупционного суда.
- До 9 мая 2024 года он продолжал выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
- Сообщается, что кроме Сольского, в схеме также участвовали должностные лица органов Госгеокадастра и должностных лиц, которые контролировали деятельность этих органов.
- Уже бывший министр агрополитики утверждает, что вручено подозрение касается периода 2017 – 2018 годов, когда он был адвокатом и не занимал государственных должностей.