В Раде спрогнозировали увеличение расходов на оборону
Верховная Рада Украины до конца сентября рассмотрит законопроект об увеличении расходов на нужды обороны почти на 303 миллиарда гривен. Соответствующий законопроект представило правительство.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщила Председатель комитета по бюджету ВРУ Роксолана Подласа. Большую часть необходимых средств нам придется одалживать.
Смотрите также Почти 30 миллиардов долларов: кто больше всего помогает Украине во время войны
В 2023 году планируется увеличение расходов:
- Вооруженных Сил Украины – на 195,7 миллиарда гривен,
- Национальной гвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен,
- Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен,
- на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 миллиарда гривен.
Сколько придется одалживать
Подласса считает, что увеличение расходов будет поддержано парламентом, потому что правительство и Верховная Рада всегда оперативно реагируют на запросы военных. В то же время, по ее словам, большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиардов гривен.
Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиарда гривен из которых около 208 миллиарда гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов,
– объяснила Пидласса.
Также законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку ВПЛ на 16,5 миллиарда гривен и направить 1,2 миллиарда гривен Министерству иностранных дел.
Средства гранта от Евросоюза в сумме почти 6 млрд грн будут направлены на так называемое быстрое восстановление – восстановление поврежденных и разрушенных объектов.
Ранее министр обороны Рустем Умеров на заседании ВР сказал, что его ведомству до конца этого года требуется дополнительно 251 миллиард гривен.