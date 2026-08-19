Об этом сообщает корреспондент "Суспильного" из зала парламента.

Что известно о вызове Пишного в Раду?

За вызов главы Национального банка Украины Андрея Пышного для отчета проголосовали 155 народных депутатов.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что главу НБУ заслушают 20 августа в 11.00, когда парламент будет продолжать свою работу.

Согласно сообщениям антикоррупционных органов, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, в состав которой входили действующие и бывшие народные депутаты. Следователи также проверяют причастность к деятельности этой группы высокопоставленных чиновников Офиса президента.

Участники группы организовали легализацию 150 миллионов гривен наличными, полученных преступным путем. Эти средства провели через счета подставных компаний, чтобы в дальнейшем использовать для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Для реализации махинации злоумышленники задействовали государственный банк и счета подконтрольных фирм. По заявлению НАБУ, организатор схемы лично согласовывал и контролировал каждый ее этап.

По данным следствия, в начале июня организаторы получили фактический контроль над Sense Bank. Это дало им возможность использовать государственное финансовое учреждение в собственных интересах.

Напомним, после информации, появившейся в СМИ о фигурантах расследования НАБУ, Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующее решение глава государства утвердил указом.

Мудрая работала в ОП с 29 марта 2024 года. До этого она была замминистра юстиции, а в Офисе Президента занималась, в частности, юридическими вопросами, созданием международного трибунала для России и механизмами репараций.