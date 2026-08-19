Про це повідомляє кореспондент Суспільного з зали парламенту.

Що відомо про виклик Пишного у Раду?

За виклик очільника Національного банку України Андрія Пишного для звітування проголосували 155 народних депутатів.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що голову НБУ заслухають 20 серпня об 11:00, коли парламент буде продовжувати свою роботу.

Згідно з повідомленнями антикорупційних органів, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні та колишні народні депутати. Слідчі також перевіряють причетність до діяльності цієї групи високопосадовців Офісу президента.

Учасники групи організували легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, здобутих злочинним шляхом. Ці кошти провели через рахунки підставних компаній, аби надалі використати для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас.

Для реалізації оборудки зловмисники задіяли державний банк і рахунки підконтрольних фірм. За заявою НАБУ, організатор схеми особисто погоджував і контролював кожен її етап.

За даними слідства, на початку червня організатори отримали фактичний контроль над Sense Bank. Це дало їм можливість використовувати державну фінансову установу у власних інтересах.

Нагадаємо, після інформації, яка з'явилася у ЗМІ про фігурантів розслідування НАБУ, Президент України Володимир Зеленський 19 серпня звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Відповідне рішення глава держави затвердив указом.

Мудра працювала в ОП із 29 березня 2024 року. До цього вона була заступницею міністра юстиції, а в Офісі Президента займалася, зокрема, юридичними питаннями, створенням міжнародного трибуналу для Росії та механізмами репарацій.