Про це повідомляє кореспондент Суспільного з зали парламенту.
Що відомо про виклик Пишного у Раду?
За виклик очільника Національного банку України Андрія Пишного для звітування проголосували 155 народних депутатів.
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що голову НБУ заслухають 20 серпня об 11:00, коли парламент буде продовжувати свою роботу.
Згідно з повідомленнями антикорупційних органів, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинні та колишні народні депутати. Слідчі також перевіряють причетність до діяльності цієї групи високопосадовців Офісу президента.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Учасники групи організували легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, здобутих злочинним шляхом. Ці кошти провели через рахунки підставних компаній, аби надалі використати для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас.
Для реалізації оборудки зловмисники задіяли державний банк і рахунки підконтрольних фірм. За заявою НАБУ, організатор схеми особисто погоджував і контролював кожен її етап.
За даними слідства, на початку червня організатори отримали фактичний контроль над Sense Bank. Це дало їм можливість використовувати державну фінансову установу у власних інтересах.
Нагадаємо, після інформації, яка з'явилася у ЗМІ про фігурантів розслідування НАБУ, Президент України Володимир Зеленський 19 серпня звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України. Відповідне рішення глава держави затвердив указом.
Мудра працювала в ОП із 29 березня 2024 року. До цього вона була заступницею міністра юстиції, а в Офісі Президента займалася, зокрема, юридичними питаннями, створенням міжнародного трибуналу для Росії та механізмами репарацій.