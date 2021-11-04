Рада взялась за назначение новых министров: онлайн-трансляция

Верховная Рада 4 ноября собралась на заседание. На нем рассматривают назначение новых руководителей министерств.

На заседании парламента народные избранники будут рассматривать кадровые изменения в Кабинете Министров. В частности, 5 ведомств могут получить новых руководителей.

Ранее Шмыгаль внес в Раду представление о назначении трех министров

Назначение новых министров

Нардепы во время пленарного заседания рассмотрят правительственные кадровые вопросы, а именно назначение

вице-премьер-министра – министра экономики;

вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;

вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

министра обороны.

Заседание Верховной Рады по назначению министров: смотрите онлайн-трансляцию

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