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      Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа Березкина

      82 Читати новину українською
      Станислав Березкин
      Станислав Березкин / Фото из открытых источников

      19 ноября регламентный комитет парламента рассмотрел представление генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина.

      Чиновника подозревают в организации схемы хищения средств "Ощадбанка" на сумму 20 миллионов долларов.

      Читайте также: Как разворовывали средства "Ощадбанка" и кто сотрудничал с депутатом Березкиным

      Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Березкин взял кредит на закупку подсолнечного масла, но в результате приобрел на эти средства предприятие в Черноморске. Луценко добавил, что кредитный контракт был заключен с ошибками – он содержит ложные данные, на момент его подписания не было полного залога.

      березкін
      Станислав Березкин

      Нардеп отрицал все обвинения. На заседание регламентного комитета он пришел с квитанциями, чтобы подтвердить, что кредитные средства все-таки платились и были возвращены в банк в полном объеме. По словам генпрокурора, эти документы – поддельные.

      В результате комитет все же разрешил привлечь Станислава Березкина к уголовной ответственности, но не поддержал его задержание и арест за недостаточно обоснованные обвинения.

      Видео с места события

      Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.

      7 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на снятие неприкосновенности и задержание народного депутата.

       

      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Коррупция Березкин Станислав Семенович
      Источник: 24 канал
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