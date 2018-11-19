Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа Березкина

19 ноября регламентный комитет парламента рассмотрел представление генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина.

Чиновника подозревают в организации схемы хищения средств "Ощадбанка" на сумму 20 миллионов долларов.

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Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Березкин взял кредит на закупку подсолнечного масла, но в результате приобрел на эти средства предприятие в Черноморске. Луценко добавил, что кредитный контракт был заключен с ошибками – он содержит ложные данные, на момент его подписания не было полного залога.



Станислав Березкин

Нардеп отрицал все обвинения. На заседание регламентного комитета он пришел с квитанциями, чтобы подтвердить, что кредитные средства все-таки платились и были возвращены в банк в полном объеме. По словам генпрокурора, эти документы – поддельные.

В результате комитет все же разрешил привлечь Станислава Березкина к уголовной ответственности, но не поддержал его задержание и арест за недостаточно обоснованные обвинения.

Видео с места события

Напомним, 24 октября правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина – Максима.



7 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на снятие неприкосновенности и задержание народного депутата.