Рада дозволила притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Березкіна

19 листопада регламентний комітет парламенту розглянув подання генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна.

Чиновника підозрюють в організації схеми розкрадання коштів "Ощадбанку" на суму 20 мільйонів доларів.

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Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що Березкін взяв кредит на закупівлю соняшникової олії, та натомість придбав на ці кошти підприємство у Чорноморську. Луценко додав, що кредитний контракт був укладений з помилками – він містить неправдиві дані, на момент його підписання не було повної застави.



Станіслав Березкін

Нардеп заперечував усі звинувачення. На засідання регламентного комітету він прийшов із квитанціями, щоб підтвердити, що кредитні кошти таки сплачувалися та були повернені до банку в повному обсязі. За словами генпрокурора, ці документи – підроблені.

В результаті комітет таки дозволив притягнути Станіслава Березкіна до кримінальної відповідальності, але не підтримав його затримання та арешт через недостатньо обґрунтовані звинувачення.

Відео з місця події

Нагадаємо, 24 жовтня правоохоронці затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна – Максима.

7 листопада генпрокурор України Юрій Луценко скерував до Верховної Ради подання про надання згоди на зняття недоторканності та затримання народного депутата.