Мощный радар COBRA – как он помогает ВСУ крушить вражеские артсистемы

Контрбатарейные радары на фронте – это неотъемлемая вещь, помогающая артиллеристам. Такие системы помогают определять положение и месторасположение вражеских пусковых установок: минометов, артиллерии и РСЗО.

Сегодня, в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, ВСУ получили радары AN/TPQ-36, 48 и т.д. К примеру, контрбатарейный радар, который в разы мощнее всех, которыми сегодня пользуются ВСУ – это немецкая COBRA, которая уже попала в Украину из Германии.

Читайте также Легенда защиты: как броневик Kirpi помогает ВСУ безопасно преодолевать расстояния на фронте

Разработкой COBRA занимались сразу несколько компаний: Thales, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin. Это мощные корпорации, специализирующиеся на создании оборонных технологий. Поэтому инженеры вложили лучше всего в контрбатарейный радар.

Почему COBRA настолько эффективно оружие

Он, кстати, на вооружение немецкой армии стал только в 2005 году. Это совершенно новая, мощная и современная система обнаружения. Ее РЛС изготовили на основе твердотельной фазированной антенной решетки сантиметрового диапазона.

А цифровые системы и технологии, которые заложили сюда инженеры дают возможность комплексу всего за 2 минуты определить точные огневые позиции 40 единиц разнообразных пусковых установок врага.

Смотрите новый выпуск "Партнерства ради победы" о COBRA: смотрите видео

Дальность COBRA от 40 до 100 километров. Таким результатом не могут похвастаться те радары, которыми сегодня пользуются в ВСУ. Однако дальность обнаружения зависит от рельефа местности, погодных условий и самое главное – типа пусковой установки.

К сожалению, у самих немцев таких систем не так много. Так что максимум на который могут рассчитывать в ВСУ - это 3 единицы. Вроде бы и не много, но в сочетании с дальнобойными артиллерийскими установками – эти системы в паре станут идеальным инструментом именно для контрбатарейной борьбы.

Технические характеристики

Колесная база 8х8 позволяет проходить в труднодоступные места, несмотря на свои габариты, COBRA довольно быстрая и маневренная система. Она может развивать скорость до 90 километров в час .

Это позволяет быстро преодолевать большие расстояния между разными участками фронта. При необходимости COBRA может преодолевать насыпи в 30 градусов, метровые рвы и двухметровые траншеи.

К слову, запас хода у этого комплекса – пол тысячи километров. Поэтому, несмотря на свои габариты, это еще и довольно экономичная система.

В состав станции входят:

антенная система;

процессор обработки сигналов;

индикаторы обстановки и органов управления;

аппаратура навигации, связи, обработки и передачи данных;

система электропитания.

Все это в комплексе позволяет вычислять точки падения ракет и снарядов, чтобы осуществлять корректировку огня своих подразделений или заранее предупреждать об обстрелах.

Для того, чтобы максимально точно определять координаты, при обработке сигналов используется цифровое сжатие импульса, фильтрация частот, вычисление ошибок и далеко доплеровская интерполяция.

Какая цена комплекса COBRA

Стоимость одного такого радара – 50 миллионов евро , и это оправданная цена. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили возможность работать с лучшей в мире системой выявления.

Для защиты от помех COBRA употребляет системы конфигурации частот и цифровую селекцию движущихся целей, а обмануть эту систему фактически невозможно.

Такие мощные и современные контрбатарейные радары, которые ВСУ получили в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, позволяют не только беречь жизнь наших военных, но и эффективно уничтожать пусковые установки врага.

Технологические возможности и быстрота расчетов сделали комплекс COBRA лучшей системой в мире, что может обнаруживать все современные наземные пусковые установки.