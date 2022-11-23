Сьогодні, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали радари AN/TPQ-36, 48 тощо. Наприклад, контрбатарейний радар, який в рази потужніший за всі, якими сьогодні користуються ЗСУ – це німецька COBRA, яка вже потрапила до України із Німеччини.

Читайте також Легенда захисту: як броньовик Kirpi допомагає ЗСУ безпечно долати відстані на фронті

Розробкою COBRA займалися одразу кілька компаній: Thales, Airbus Defence and Space i Lockheed Martin. Це потужні корпорації, що спеціалізуються на створенні оборонних технологій. Тож інженери вклали найкраще у цей контрбатарейний радар.

Чому COBRA настільки ефективна зброя

Він, до речі, на озброєння німецької армії став лише у 2005 році. Тож це цілком нова, потужна і сучасна система виявлення. Її РЛС виготовили на основі твердотільної фазованої антенної решітки сантиметрового діапазону.

А цифрові системи й технології, які заклали сюди інженери, дають можливість комплексу всього лише за 2 хвилини визначити точні вогневі позиції аж 40-ка одиниць різноманітних пускових установок ворога.

Дивіться новий випуск "Партнерства заради перемоги" про COBRA: дивіться відео

Дальність COBRA від 40 до 100 кілометрів. Таким результатом не можуть похизуватися ті радари, якими сьогодні користуються в ЗСУ. Однак, дальність виявлення залежить від рельєфу місцевості, погодних умов і найголовніше – типу пускової установки.

На жаль, у самих німців таких систем не так багато. Тож максимум, на який можуть розраховувати в ЗСУ – це 3 одиниці. Ніби й не багато, але в поєднанні з далекобійними артилерійськими установками – ці системи в парі стануть ідеальним інструментом саме для контрбатарейної боротьби.

Технічні характеристики COBRA

Колісна база 8х8 дозволяє проходити у важкодоступні місця, попри свої габарити, COBRA доволі швидка й маневровна система. Вона може розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину.

Це дозволяє швидко долати великі відстані між різними ділянками фронту. За потреби COBRA може долати насипи в 30 градусів, метрові рови та двометрові траншеї.

До слова, запас ходу в цього комплексу – пів тисячі кілометрів. Тож попри свої габарити – це ще й доволі економна система.

До складу станції входять:

антенна система;

процесор обробки сигналів;

індикатори становища та органи управління;

апаратура навігації, звʼязку, обробки та передачі даних;

система електроживлення.

Все це в комплексі дозволяє обчислювати точки падіння ракет і снарядів, щоб здійснювати коригування вогню своїх підрозділів або ж завчасно попереджати про обстріли.

А для того, щоб максимально точно визначати координати, під час обробки сигналів використовується цифрове стиснення імпульсу, фільтрація частот, обчислення помилок та далеко доплерівська інтерполяція.

Яка ціна комплексу COBRA

Вартість одного такого радара – 50 мільйонів євро, і це виправдана ціна. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали змогу працювати із найкращою у світі системою виявлення.

Для захисту від перешкод COBRA використовує системи зміни частот і цифрову селекцію рухомих цілей, а обдурити цю систему практично нереально.

Такі потужні й сучасні контрбатарейні радари, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками дозволяють не лише берегти життя наших військових, а й ефективно знищувати пускові установки ворога.

Технологічні можливості та швидкість обрахунків зробили комплекс COBRA найкращою системою у світі, що може виявляти всі сучасні наземні пускові установки.