Сьогодні, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали радари AN/TPQ-36, 48 тощо. Наприклад, контрбатарейний радар, який в рази потужніший за всі, якими сьогодні користуються ЗСУ – це німецька COBRA, яка вже потрапила до України із Німеччини.

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Розробкою COBRA займалися одразу кілька компаній: Thales, Airbus Defence and Space i Lockheed Martin. Це потужні корпорації, що спеціалізуються на створенні оборонних технологій. Тож інженери вклали найкраще у цей контрбатарейний радар.

Він, до речі, на озброєння німецької армії став лише у 2005 році. Тож це цілком нова, потужна і сучасна система виявлення. Її РЛС виготовили на основі твердотільної фазованої антенної решітки сантиметрового діапазону.

А цифрові системи й технології, які заклали сюди інженери, дають можливість комплексу всього лише за 2 хвилини визначити точні вогневі позиції аж 40-ка одиниць різноманітних пускових установок ворога.

Дивіться новий випуск "Партнерства заради перемоги" про COBRA: дивіться відео

Дальність COBRA від 40 до 100 кілометрів. Таким результатом не можуть похизуватися ті радари, якими сьогодні користуються в ЗСУ. Однак, дальність виявлення залежить від рельєфу місцевості, погодних умов і найголовніше – типу пускової установки.

На жаль, у самих німців таких систем не так багато. Тож максимум, на який можуть розраховувати в ЗСУ – це 3 одиниці. Ніби й не багато, але в поєднанні з далекобійними артилерійськими установками – ці системи в парі стануть ідеальним інструментом саме для контрбатарейної боротьби.

Колісна база 8х8 дозволяє проходити у важкодоступні місця, попри свої габарити, COBRA доволі швидка й маневровна система. Вона може розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину.

Це дозволяє швидко долати великі відстані між різними ділянками фронту. За потреби COBRA може долати насипи в 30 градусів, метрові рови та двометрові траншеї.

До слова, запас ходу в цього комплексу – пів тисячі кілометрів. Тож попри свої габарити – це ще й доволі економна система.

До складу станції входять:

  • антенна система;
  • процесор обробки сигналів;
  • індикатори становища та органи управління;
  • апаратура навігації, звʼязку, обробки та передачі даних;
  • система електроживлення.

Все це в комплексі дозволяє обчислювати точки падіння ракет і снарядів, щоб здійснювати коригування вогню своїх підрозділів або ж завчасно попереджати про обстріли.

А для того, щоб максимально точно визначати координати, під час обробки сигналів використовується цифрове стиснення імпульсу, фільтрація частот, обчислення помилок та далеко доплерівська інтерполяція.

Вартість одного такого радара – 50 мільйонів євро, і це виправдана ціна. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали змогу працювати із найкращою у світі системою виявлення.

Для захисту від перешкод COBRA використовує системи зміни частот і цифрову селекцію рухомих цілей, а обдурити цю систему практично нереально.

Такі потужні й сучасні контрбатарейні радари, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками дозволяють не лише берегти життя наших військових, а й ефективно знищувати пускові установки ворога.

Технологічні можливості та швидкість обрахунків зробили комплекс COBRA найкращою системою у світі, що може виявляти всі сучасні наземні пускові установки.