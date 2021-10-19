В Раде минутой молчания почтили память Героя Украины Виктора Гурняка

В Верховной Раде почтили минутой молчания память Героя Украины Виктора Гурняка. Боец погиб 19 октября 2014 года на Луганщине.

Такое предложение поступило от представителя фракции "Голос", объединения "Справедливость" Романа Лозинского.

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Виктор Гурняк погиб, спасая собратьев

В этот день 19 октября 2014 года на Луганщине, спасая своих собратьев, погиб Виктор Гурняк под псевдонимом "Гарт". Я бы попросил почтить минутой молчания украинского воина который отдал жизнь за Украину,

– сказал Лозинский.

Парламентарий напомнил, что Виктор – журналист, фотокорреспондент и пластун – не мог остаться в стороне от событий на востоке. Он пошел добровольцем на войну еще в 2014 году, хотя дома его ждали жена и дочь.

Нардепы инициируют законопроект о лишении званий коллаборантов

Лозинский отметил, что Герои – такие как Гурняк – стоят того, чтобы их чествовали. Однако есть ряд людей, удостоенных званий, которые являются моральными коллаборантами и признают оккупационные администрации. В парламенте зарегистрировали законопроект, который инициирует лишение званий и финансовой помощи таких лиц.

Смотрите видео из Верховной Рады:

Что известно о Викторе Гурняке: