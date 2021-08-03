В Раде требуют, чтобы Монастырский лично занялся делом Шишова
Источник:фейсбук Лизы Ясько
В Верховной Раде требуют, чтобы министр внутренних дел Денис Монастырский лично проконтролировал расследование смерти главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова. Предполагается, что к этому могут быть причастны белорусские спецслужбы.
Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность. С таким заявлением выступило межфракционное объединение "За демократическую Беларусь".
Важно Пропавшего в Киеве голову "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным
Заявление парламентариев
Нардепы напомнили, что 27 июля бывший белорусский силовик Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Он рассказывал, что во многих странах белорусское КГБ проводит операцию "Трест".
Просим проверить информацию и причастность белорусских спецслужб к смерти главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова,
– заявили в объединении.
Смерть Шишова: что известно
- Лидер "Белорусского дома" в Украине 2 августа, предполагаемо, пошел на пробежку в Святошинском районе. После этого он исчез.
- 3 августа его нашли повешенным в столичном парке. Полиция будет проверять все версии, открыли дело о преднамеренном убийстве.
- Соратники Шишова не верят в его самоубийство. Они рассказали, что за активистом следили с тех пор, как тот приехал в Украину. В полицию о слежке сообщали.
- К Шишову и его девушке несколько раз подходили подозрительные лица и пытались начать разговор.
- К слову, в Украине Шишов жил с осени 2020 года. Он прибыл сюда после того, как принял участие в белорусских протестах.
- В "Белорусском доме" активист помогал релокантам, организовывал акции против режима Лукашенко, занимался формированием диаспоры.