В Раде усиливают карантин: кто сможет попасть в здание

В Верховной Раде ввели ограничения на вход в админздание с понедельника, 15 ноября. Ужесточение карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.

Соответствующее распоряжение подписал 12 ноября глава Рады Руслан Стефанчук. Правила касаются нардепов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников, представителей СМИ и других посетителей.

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Уже с понедельника попасть в Верховную Раду можно будет только при наличии одного из перечисленных документов:

сертификата о вакцинации, который будет свидетельствовать о прививке хотя бы одной дозой;

отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных не позднее 72 часов;

отрицательного теста на антиген к коронавирусу, который действует в течение 48 часов;

справки о выздоровлении от COVID-19.

Детали распоряжения главы парламента

Политикам рекомендуют проводить заседания комиссий в режиме видеоконференций. Все обращения граждан будут прорабатываться электронно или письменно, поскольку прием посетителей на период карантина запрещен.

Нардепам советуют ограничить встречи с большим количеством людей. В случае острой необходимости их следует проводить с соблюдением противоэпидемиологических норм.

Как будут работать журналисты

В пресс-центр на третьем этаже парламента будут допускаться:

не более 2 съемочных групп от телеканалов (до 4 человек);

2 журналистов от информационных агентств;

по 1 работнику других изданий.

В кулуары второго этажа пленарной части Рады:

1 съемочная группа (2 человека);

2 журналистов (среди них и фотограф) от информационных агентств;

от других изданий по журналисту.