В Раде выступила делегация Польши и продолжается час вопросов к правительству: онлайн-трансляция
В Верховную Раду прибыла делегация Польши. Также там будут выступать Алексей Резников и Денис Шмыгаль.
В зале Верховной Рады украинские и иностранные политики собрались 18 февраля. В частности в этот день запланирован час вопросов к правительству.
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В Раде выступил представитель польской делегации
В Верховной Раде выступила делегация Польши. В частности маршалок Сената Польши Томаш Гродский. Политик выступил с трибуны и обратился к присутствующим на украинском языке.
Политик заявил, что приезжал бы в Украину поддерживать друзей.
Есть такая пословица – друзья познаются в беде. Поэтому мы и прибыли сюда такой большой делегацией,
– заявил Гродский.
Политик заверил, что сделают все, что в силе сенаторов Верхней палаты польского парламента, чтобы никто не осмелился нарушать территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение.
"Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей", – подытожил маршалок Сената Польши.
В Раде – час вопросов к правительству
В частности во время часа вопросов к правительству доклады подготовили:
- министр финансов Сергей Марченко – об обеспечении финансирования вопросов, требующих неотложного решения;
- министр обороны Алексей Резников – о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;
- премьер Денис Шмыгаль – относительно состояния энергетической безопасности Украины.
Предварительно на сайте Рады говорилось, что час вопросов к правительству продлится с 10 до 12 часов.
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