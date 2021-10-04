В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера

Процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера официально началась 4 октября. Сам политик уже отреагировал. Он подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом и регламентом.

Разумков 4 октября также заявлял, что его отставку Рада не сможет рассмотреть во время этой пленарной недели. По словам политика, это будет противоречить регламенту.

Заметьте Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним

Физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно,

– рассказывал Разумков.

Спикер подчеркнул, что голосование состоится в соответствии с регламентом. По словам Разумкова, на его дальнейшие действия повлияет результат на табло.

Разумков также не уверен, что у него не попытаются забрать мандат. Спикер заявил, что по закону это исключено. В то же время политик подчеркнул: "У нас разное бывает".

Между тем в "Слуге народа" заявили, что об этом речь даже не шла.

Публикация из телеграма Разумкова:

Новым спикером Рады могут назначить Руслана Стефанчука. В "Слуге народа" уже сообщили, что доверяют ему. Сейчас Стефанчук – первый вице-спикер.

По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва главы Верховной Рады Украины с должности.

Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!