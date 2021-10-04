В Раде запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера
Источник:телеграм Дмитрия Разумкова
Процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера официально началась 4 октября. Сам политик уже отреагировал. Он подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом и регламентом.
Разумков 4 октября также заявлял, что его отставку Рада не сможет рассмотреть во время этой пленарной недели. По словам политика, это будет противоречить регламенту.
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Физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно,
– рассказывал Разумков.
Спикер подчеркнул, что голосование состоится в соответствии с регламентом. По словам Разумкова, на его дальнейшие действия повлияет результат на табло.
Разумков также не уверен, что у него не попытаются забрать мандат. Спикер заявил, что по закону это исключено. В то же время политик подчеркнул: "У нас разное бывает".
Между тем в "Слуге народа" заявили, что об этом речь даже не шла.Обратите внимание! Новым спикером Рады могут назначить Руслана Стефанчука. В "Слуге народа" уже сообщили, что доверяют ему. Сейчас Стефанчук – первый вице-спикер.
Публикация из телеграма Разумкова:
По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва главы Верховной Рады Украины с должности.
Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!