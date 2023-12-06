Ради будущего: как ЕС поддерживает проекты, расширяющие возможности украинских детей

Полномасштабное вторжение в 2022 году нанесло серьезный удар миллионам украинских семей. Многие из них уехали за границу, а многие стали вынужденными переселенцами в пределах страны.

Как следствие, страдает развитие и уровень образования молодого поколения, отмечает 24 Канал. Именно поэтому программа EU4Dialogue Европейского Союза предоставила средства, чтобы поддержать украинских детей.

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Центр детского развития Klein в Ровно получил специальное оборудование

В результате этого в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных Наций было реализовано несколько проектов. Так, Центр детского развития Klein в городе Ровно получил оборудование, необходимое для занятий с особыми детьми. Это стало возможным в рамках проекта "Реагирование гражданского общества на потребности женщин и мужчин, особенно проживающих в труднодоступных местах, и представителей уязвимых групп".

Благодаря этой поддержке мы также смогли помочь, в частности переселенцам, а некоторым детям мы полностью оплачивали занятия со специалистом. ЕС в этом плане нам очень помог. Это очень весомый вклад, потому что оборудование дорогостоящее и его все время надо пополнять. Все время есть определенные проблемы и расходы, поэтому для нас эта помощь очень важна,

– отметила Ольга Семенчук, основательница ОО "Світанкова зоря 777" и центра развития ребенка Klein.

Klein уже два года работает на базе общественной организации "Світанкова зоря 777". Основная цель центра – поддержать особых детей, которые не могут самостоятельно получить помощь по разным причинам.

Klein помогает всем детям, которые нуждаются в поддержке

После 24 февраля 2022 года организация не работала всего несколько недель. Ведь родители настаивали на возобновлении занятий, которые так необходимы их особым детям, особенно в современных реалиях.

"В течение трех недель ребенок стал очень беспокойным, его ничего не интересовало. Таким детям однозначно нельзя сидеть дома. Их надо водить на занятия, куда только возможно, возить на отдых", – отметила Алена Талимончук, мама особого ребенка.

С начала полномасштабной войны центр начали посещать и дети внутренне перемещенных лиц, военнослужащих, а также из тех семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Приходят не только особые дети, но и те, которые нуждаются в определенной работе с фобиями – это для меня также был новый вызов. Нужно было развивать в себе новые навыки. Особые детки чувствуют все эмоционально: изменения, настроения своих родителей. С ними немного сложнее работать, когда они, скажем так, как на иголках,

– рассказал психолог Марк Владимиров.

В Центре развития ребенка Klein проходят как индивидуальные, так и групповые занятия продолжительностью 45 минут. Встречи со специалистами проводят в среднем дважды в неделю, ориентируясь на потребности посетителей.

Сюда приводят детей в возрасте от 2 до 9 лет. С ними работают разные специалисты:

логопеды,

детский психолог,

коррекционные педагоги,

преподаватели музыки.

Сейчас центр посещают около 40 детей. Консультации и советы получают и их родители.

Когда мы работаем с ребенком, то делаем это в команде. Ведь результат зависит не только от меня, но и от того, присоединяются ли родители к процессу коррекции и взаимодействия с ребенком,

– объяснила логопед Ольга Мирончук.

При поддержке ЕС в Черкассах открыли образовательный хаб "Навыки будущего"

В Черкассах также не остались равнодушными к переселенцам и детям, которые не имеют доступа к полноценному образованию. В сентябре 2022 БО "Фонд образовательных инициатив" открыла хаб "Навыки будущего" на базе STEM-центра в Черкасском областном институте последипломного образования.

В рамках программы ЕС пространство оборудовали ноутбуками, с помощью которых учителя могут выполнять практические занятия. А дети ВПЛ получили свободный доступ к интернету и возможности использовать современные технологии для обучения.

Как отметила ректор Черкасского областного института последипломного образования Наталья Чепурная, лаборатории стали большим хабом для учеников и студентов.

В прошлом году они не имели возможности заниматься дистанционно, поскольку не все были обеспечены техникой. Они готовились здесь к внешнему независимому оцениванию. Им так понравилось, что они начали приходить к нам в зал робототехники и STEM-образования,

– рассказала Наталья Чепурная.

STEM-лаборатория в Черкассах существует с 2017 года

STEM-лаборатория в Черкасском областном институте последипломного образования существует еще с 2017 года. Ее основная цель – научить преподавателей доносить информацию до детей более современно, с использованием инновационных технологий. В среднем за год здесь проводят занятия с 10 – 12 тысячами слушателей.

STEM-образование – это проектная поисково-исследовательская деятельность учеников, которая не заканчивается с дедлайном и защитой проектов, а переходит из одной игры в другую игру. Ключевое – это игра, нестандартная деятельность и заинтересованность учеников,

– объяснил Антон Дзюба, председатель правления БО "Фонд образовательных инициатив".

"В обучении детей мы сочетаем игровой и практический подходы, то есть учим применять знания на практике. Фактически мы отвечаем на вопросы детей: "Зачем оно мне нужно?" – добавил он.

В STEM-центре есть 3D-принтер, конструкторы Lego, различные дроны, а также специальный конструктор для моделирования робота, который может выполнять определенные задачи. Все это помогает преподавателям осваивать новые навыки.

"Если педагоги апробируют эти технологические инновации на практике, потом они понесут эти знания и умения в учебные заведения. Ведь там – современные дети, которые на "ты" с гаджетами", – отметила Юлия Зоря, заведующая учебно-тренингового центра STEM-образования в Черкассах.

При поддержке ЕС для тренеров провели обучение по внедрению STEM-образования

Для тренеров центра провели комплексное обучение. В частности помогли овладеть инновационными технологиями для внедрения STEM-образования, а также рассказали алгоритмы построения и организации крупных мероприятий. А уже они передали свои навыки слушателям курсов. 3,5 тысячи учителей из Донецкой, Луганской, Херсонской и других областей смогли повысить свою квалификацию дистанционно. Сейчас запрос есть и от коллег из других областей Украины.

Это и интересно, и полезно. Интересно, потому что мы получаем кучу эмоций. А полезно, потому что наши ученики это уже знают, а теперь и я научилась. И с помощью этих волшебных очков я могу показать ученикам то, о чем я буду рассказывать,

– поделилась Татьяна Коломиец, учительница английского языка в школе.

В нынешних условиях крайне важно поддерживать людей, пострадавших от войны, особенно детей. Несмотря на обстоятельства, они должны иметь возможности для развития и получения качественного образования. Ведь именно за ними – наше будущее.