Як наслідок, страждає розвиток та рівень освіти молодого покоління, зазначає 24 Канал. Саме тому програма EU4Dialogue Європейського Союзу надала кошти, щоб підтримати українських дітей.

Читайте також Навчання мовами ЄС для нацменшин в Україні: які освітні зміни пропонують

Центр дитячого розвитку Klein у Рівному отримав спеціальне обладнання

У результаті цього в партнерстві з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй було реалізовано декілька проєктів. Так, Центр дитячого розвитку Klein у місті Рівне отримав обладнання, необхідне для занять з особливими дітками. Це стало можливим у межах проєкту "Реагування громадянського суспільства на потреби жінок і чоловіків, особливо тих, які проживають у важкодоступних місцях, і представників вразливих груп".

Завдяки цій підтримці ми також змогли допомогти, зокрема переселенцям, а деяким дітям ми повністю оплачували заняття з фахівцем. ЄС в цьому плані нам дуже допоміг. Це дуже вагомий внесок, тому що обладнання дороговартісне і його весь час треба поповнювати. Весь час є певні проблеми та витрати, тому для нас ця допомога є дуже важливою, – наголосила Ольга Семенчук, засновниця ГО "Світанкова зоря 777" та центру розвитку дитини Klein.

Klein уже два роки працює на базі громадської організації "Світанкова зоря 777". Основна мета центру – підтримати особливих дітей, які не можуть самостійно отримати допомогу з різних причин.

Klein допомагає усім дітям, які потребують підтримки

Після 24 лютого 2022 року організація не працювала лише кілька тижнів. Адже батьки наполягали на відновленні занять, які так необхідні їхнім особливим дітям, особливо у сучасних реаліях.

"Протягом трьох тижнів дитина стала дуже неспокійною, його нічого не цікавило. Таким дітям однозначно не можна сидіти вдома. Їх треба водити на заняття, куди тільки можливо, возити на відпочинок", – зазначила Альона Талімончук, мама особливої дитини.

З початку повномасштабної війни центр почали відвідувати й діти внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, а також із тих родин, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Приходять не тільки особливі дітки, а й ті, які потребують певної роботи з фобіями – це для мене також був новий виклик. Потрібно було розвивати в собі нові навички. Особливі дітки відчувають все емоційно: зміни, настрої своїх батьків. З ними трішки складніше працювати, коли вони, скажімо так, як на голках,

– розповів психолог Марк Владимиров.

У Центрі розвитку дитини Klein відбуваються як індивідуальні, так і групові заняття тривалістю 45 хвилин. Зустрічі з фахівцями проводять у середньому двічі на тиждень, орієнтуючись на потреби відвідувачів.

Сюди приводять дітлахів віком від 2 до 9 років. З ними працюють різні спеціалісти:

логопеди,

дитячий психолог,

корекційні педагоги,

викладачі музики.

Нині центр відвідують близько 40 дітей. Консультації та поради отримують і їхні батьки.

Коли ми працюємо з дитиною, то робимо це в команді. Адже результат залежить не тільки від мене, а й від того, чи до процесу корекції та взаємодії з дитиною долучаються батьки,

– пояснила логопед Ольга Мирончук.

За підтримки ЄС у Черкасах відкрили освітній хаб "Навички майбутнього"

У Черкасах також не залишились байдужими до переселенців та дітей, які не мають доступу до повноцінної освіти. У вересні 2022 року БО "Фонд освітніх ініціатив" відкрила хаб "Навички майбутнього" на базі STEM-центру у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти.

У рамках програми ЄС простір обладнали ноутбуками, за допомогою яких вчителі можуть виконувати практичні заняття. А діти ВПО отримали вільний доступ до інтернету та можливості використовувати сучасні технології для навчання.

Як зазначила ректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Наталія Чепурна, лабораторії стали великим хабом для учнів та студентів.

Минулоріч вони не мали можливості займатися дистанційно, оскільки не всі були забезпечені технікою. Вони готувалися тут до зовнішнього незалежного оцінювання. Їм так сподобалося, що вони почали приходити до нас в зал робототехніки та STEM-освіти,

– розповіла Наталія Чепурна.

STEM-лабораторія в Черкасах існує з 2017 року

STEM-лабораторія в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти існує ще з 2017 року. Її основна мета – навчити викладачів доносити інформацію до дітей більш сучасно, з використанням інноваційних технологій. У середньому за рік тут проводять заняття з 10 – 12 тисячами слухачів.

STEM-освіта – це проєктна пошуково-дослідницька діяльність учнів, яка не закінчується з дедлайном і захистом проєктів, а переходить з однієї гри в іншу гру. Ключове – це гра, нестандартна діяльність і зацікавленість учнів,

– пояснив Антон Дзюба, голова правління БО "Фонд освітніх ініціатив".

"У навчанні дітей ми поєднуємо ігровий та практичний підходи, тобто вчимо застосовувати знання на практиці. Фактично ми відповідаємо на питання дітей: "Навіщо воно мені треба?" – додав він.

У STEM-центрі є 3D-принтер, конструктори Lego, різноманітні дрони, а також спеціальний конструктор для моделювання робота, який може виконувати певні задачі. Все це допомагає викладачам опановувати нові навички.

"Якщо педагоги апробують ці технологічні інновації на практиці, потім вони понесуть ці знання та вміння у заклади освіти. Адже там – сучасні діти, які на "ти" з гаджетами", – зазначила Юлія Зоря, завідувачка навчально-тренінгового центру STEM-освіти у Черкасах.

За підтримки ЄС для тренерів провели навчання зі запровадження STEM-освіти

Для тренерів центру провели комплексне навчання. Зокрема допомогли опанувати інноваційні технології для впровадження STEM-освіти, а також розповіли алгоритми побудови та організації великих заходів. А вже вони передали свої навички слухачам курсів. 3,5 тисячі вчителів з Донецької, Луганської, Херсонської та інших областей змогли підвищити свою кваліфікацію дистанційно. Нині запит є й від колег з інших областей України.

Це і цікаво, і корисно. Цікаво, тому що ми отримуємо купу емоцій. А корисно, тому що наші учні це вже знають, а тепер і я навчилась. І за допомогою цих чарівних окулярів я можу показати учням те, про що я буду розповідати,

– поділилася Тетяна Коломієць, вчителька англійської мови у школі.

У нинішніх умовах вкрай важливо підтримувати людей, які постраждали від війни, особливо дітей. Попри обставини, вони повинні мати можливості для розвитку та здобувати якісну освіту. Адже саме за ними – наше майбутнє.