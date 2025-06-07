"Переговоры еще имеют смысл": почему сейчас важно встречаться с россиянами

Главное достижение мирных переговоров в Стамбуле – обмен. Хотя Украина имеет и другие пути для возвращения своих граждан.

Народный депутат Олег Дунда в эфире 24 Канала отметил, что для Москвы переговоры неприемлемы. Они пытаются сорвать не только сам процесс переговоров, но и любые попытки обмена пленными или телами погибших, ведь рассматривают это как инструмент торга.

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Когда встречи станут бесполезными

По его словам, россияне не хотят возвращаться к стамбульскому формату. Вместо этого они делают все возможное, чтобы заблокировать даже минимальные результаты.

Пока остается хоть малейший шанс освободить кого-то из плена или вернуть тела погибших – мы должны быть готовы ехать куда угодно, встречаться, вести разговор. Наши пленные, наши военные – ребята и девушки – заслуживают этого. Когда же такие действия потеряют смысл – встречи также станут бесполезными,

– сказал Олег Дунда.

Он также добавил, что Украина может вернуться к предыдущему формату возвращения пленных и тел, если Россия окончательно заблокирует возможность обмена.

"Проблема в другом – для Москвы наши пленные остаются “товаром”, который они пытаются продать. И торгуют ими буквально “дозированно” – условно говоря, 100 на 100, 200 на 100. Полномасштабного обмена – вроде "1000 на 1000" – не произошло ни разу", – подчеркнул Дунда.

По его словам, в случае полного блокирования Россией процесса обмена, при посредничестве ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и благодаря неформальным контактам, обмены снова могут происходить в "старом формате" – небольшими группами.

Он пояснил, что попытки сорвать договоренности о возвращении тел погибших – типичная тактика российских властей. Что касается мирных переговоров, то настоящим достижением остается именно договоренность об обмене.