В России возможна радиационная катастрофа: спутниковые снимки показали подтопление старых скважин
Вода, которая вышла из берегов реки залила скважины, где добывают уран. Экологи рассказали, какова вероятность того, что радиоактивные материалы из скважин через подземные воды попадут в водопровод
Скважины радиоактивных рудников "Росатома" находятся в Курганской области России, где именно сейчас происходят масштабные весенние наводнения. Вода, вышедшая из берегов реки Тобол затопила старые радиоактивные отстойники и скважины, говорится в российских СМИ, сообщает 24 Канал.
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Экологическая катастрофа в России почти неизбежна
На видео, опубликованном группой региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" видно, что все пространство между селами Труд и Знание в Звериноголовском районе затоплено водой. Там сравнили снимки местности, сделанные в сентябре 2023 года и снимки 20 апреля 2024 года. Именно здесь находятся старые урановые шахты и исследовательские скважины месторождения "Добровольное".
Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, собиравшуюся годами подземными водами из старых скважин. Под водой могла оказаться старая скважина, протекающая 35 лет. В Тобол могут попали растворы солей урана, которые река уже принесет в город Курган. Зараженная вода в таком случае гарантированно попадет в дома людей, что приведет к росту онкологических заболеваний. Впрочем, "Росатом" отрицает возможность заражения реки Тобол их ураном.
Что еще известно о паводках в России
- После прорыва плотины дамбы в Орске начало подтапливать город Курган, в котором расположен единственный российский завод по изготовлению БМП.
- Российский "Газпром" приостановил работу десятков газовых скважин из-за наводнения, распространившегося уже на несколько областей. В частности, филиал в Оренбургской области вынужденно закрыл более 20 скважин.
- Во время наводнения в Оренбургской области России погибли по меньшей мере 5 человек. Однако точное количество жертв в результате наводнения неизвестно, потому что российские власти не предоставляет эту статистику.
- Ситуация остается критической в ряде населенных пунктов страны-агрессора. В Томске ситуация близка к критической, кроме того, есть риски затопления для Новосибирской области.