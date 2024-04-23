В России возможна радиационная катастрофа: спутниковые снимки показали подтопление старых скважин

Вода, которая вышла из берегов реки залила скважины, где добывают уран. Экологи рассказали, какова вероятность того, что радиоактивные материалы из скважин через подземные воды попадут в водопровод

Скважины радиоактивных рудников "Росатома" находятся в Курганской области России, где именно сейчас происходят масштабные весенние наводнения. Вода, вышедшая из берегов реки Тобол затопила старые радиоактивные отстойники и скважины, говорится в российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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На видео, опубликованном группой региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" видно, что все пространство между селами Труд и Знание в Звериноголовском районе затоплено водой. Там сравнили снимки местности, сделанные в сентябре 2023 года и снимки 20 апреля 2024 года. Именно здесь находятся старые урановые шахты и исследовательские скважины месторождения "Добровольное".

Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, собиравшуюся годами подземными водами из старых скважин. Под водой могла оказаться старая скважина, протекающая 35 лет. В Тобол могут попали растворы солей урана, которые река уже принесет в город Курган. Зараженная вода в таком случае гарантированно попадет в дома людей, что приведет к росту онкологических заболеваний. Впрочем, "Росатом" отрицает возможность заражения реки Тобол их ураном.

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