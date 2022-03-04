Радиационный фон в Запорожье – в норме

Россия атаковала Запорожскую АЭС, что могло привести к самым страшным последствиям. В настоящее время радиационный фон в Запорожье находится в пределах нормы.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что по состоянию на 11 часов 4 марта радиационный фон не превышает допустимые нормы. За ситуацией следят.

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Показатели радиационного фона постоянно измеряют

В то же время, Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава постоянно проводит измерения показателей радиационного фона.

В настоящее время гамма фон в Запорожье составляет 11,4 микрорентгена в час.

Кроме того, мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил, что радиационный фон в норме. Принимать препарат йодид калия без причин не рекомендуется.

Обратите внимание, почти всю ночь на 4 марта путинская армия обстреливала Запорожскую АЭС. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар. Запорожскую атомную электростанцию ​​еще раньше начали переносить в наиболее безопасное состояние – накануне остановили 2 энергоблока.

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