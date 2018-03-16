Радикальных изменений не произошло, – сенатор США призвал ужесточить санкции против России

США вместе с Британией, Германией и Францией обвинили Россию в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Параллельно администрация Трампа приняла санкции против пяти российских организаций и 19 россиян в ответ на вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Оба шага правильные, но, если они не приведут к серьезным мероприятиям в будущем, можно считать их недостаточными, пишет The Washington Post.

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Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что его ведомство ввело санкции против "Агентства интернет-исследований", российской "фабрики троллей", которая несет ответственность за основную часть российского вмешательства в выборы 2016 года, и разведывательных агентств РФ, заморозив их активы и запретив американцам вести с ними любой бизнес.

Однако, по словам сенатора штата Вирджиния от демократической партии Марка Уорнера, "почти все организации и лица, против которых направлены сегодняшние меры, или уже находились под санкциями, введенными администрацией Обамы, или им уже были предъявлены обвинения в связи с нарушением федерального законодательства со стороны Специальной совета". То есть, "свежие" санкции не представляют радикальных изменений в политике США в отношении России.

Учитывая приближение выборов в Конгресс, администрация Трампа должна ускоренно принять меры, если у нас еще есть надежда на сдерживание российского вмешательства в 2018 году,

— призвал Уорнер.

Для начала, Белый дом мог бы ввести серьезные санкции против российских олигархов и других лиц из окружения Путина, говорится в статье. Угроза со стороны России также требует, чтобы администрация Трампа настояла на получении финансирования, а также поддержки со стороны спецслужб и другой помощи Штатами, которые стремятся обезопасить свою электоральную систему. Кроме этого, лидер США должен полностью поддержать расследование специальной комиссии по подрывных действиях России в Америке.

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Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери.

Что такое российская "фабрика троллей"? "Агентство интернет-исследований" (IRA), так называемая "фабрика троллей", было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году, действуя через российские подставные компании, это агентство наняло на работу сотни людей, от создателей фальшивых личностей до специалистов по техподдержке. Подрывные действия "агентства троллей" были нацелены также на искажение общественного мнения в России и Европе посредством распространения тенденциозных и сфабрикованных сообщений в соцсетях и российских СМИ.



Согласно обвинительному заключению спецпрокурора США Роберта Мюллера, годовой бюджет этого агентства составил несколько миллионов долларов. Предполагается, что финансировала "фабрику троллей" кейтеринговая компания Concord Catering, владельцем которой является Евгений Пригожин. Российского олигарха называют "поваром Путина", поскольку глава Кремля любит бывать в ресторане Пригожина в Санкт-Петербурге.