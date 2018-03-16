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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Радикальних змін не відбулось, – сенатор США закликав посилити санкції проти Росії

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США повинні ввести ще жорсткіші cанкції проти Росії
США повинні ввести ще жорсткіші cанкції проти Росії / Колаж Modern Diplomacy

США разом із Британією, Німеччиною та Францією звинуватили Росію в отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Паралельно адміністрація Трампа прийняла санкції проти п'яти російських організацій та 19 росіян у відповідь на втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Обидва кроки правильні, але, якщо вони не призведуть до серйозніших заходів у майбутньому, можна вважати їх недостатніми, пише The Washington Post.

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Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що його відомство ввело санкції проти "Агентства інтернет-досліджень", російської "фабрики тролів", яка несе відповідальність за основну частину російського втручання у вибори 2016 року, і проти розвідувальних агентств РФ, заморозивши їхні активи і заборонивши американцям вести з ними будь-який бізнес.

Однак, за словами сенатора штату Вірджинія від демократичної партії Марка Ворнера, "майже всі організації та особи, проти яких спрямовані сьогоднішні заходи, або вже перебували під санкціями, введеними адміністрацією Обами, або їм вже були пред'явлені звинувачення у зв'язку з порушенням федерального законодавства з боку Спеціальної ради". Тобто, "свіжі" санкції не представляють радикальних змін у політиці США щодо Росії.

З огляду на наближення виборів у Конгрес, адміністрація Трампа повинна прискорено вжити заходів, якщо у нас ще є надія на стримування російського втручання у 2018 році,
– закликав Ворнер.

Для початку, Білий дім міг би ввести серйозніші санкції проти російських олігархів та інших осіб із оточення Путіна, йдеться у статті. Загроза з боку Росії також вимагає, щоб адміністрація Трампа наполягла на отриманні фінансування, а також підтримки з боку спецслужб та іншої допомоги Штатами, які прагнуть убезпечити свою електоральну систему. Окрім цього, лідер США повинен повністю підтримати розслідування спеціальної комісії щодо підривних дій Росії в Америці.

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Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син. 4 березня Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію отруїли у британському місті Солсбері.

Що таке російська "фабрика тролів"? "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), так звана "фабрика тролів", було засноване у 2013 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році, діючи через російські підставні компанії, це агентство найняло на роботу сотні людей, від творців фальшивих особистостей до фахівців із техпідтримки. Підривні дії "агентства тролів" були націлені також на викривлення суспільної думки в Росії та Європі за допомогою поширення тенденційних та сфабрикованих дописів у соцмережах та російських ЗМІ.

Згідно з обвинувальним висновком спецпрокурора США Роберта Мюллера, річний бюджет цього агентства становив кілька мільйонів доларів. Припускається, що фінансувала "фабрику тролів" кейтерингова компанія Concord Catering, власником якої є Євген Пригожин. Російського олігарха називають "кухарем Путіна", оскільки глава Кремля любить бувати в ресторані Пригожина у Санкт-Петербурзі.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Новини США Дональд Трамп Санкції Російська пропаганда Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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