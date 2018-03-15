Екс-посадовець Пентагону розкритикував нові санкції проти Росії: Це туман в дзеркалах

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер категорично сприйняв впровадження нових санкції щодо Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, нові санкції не матимуть жодних наслідків.

Він переконаний, що такі вузько спрямовані санкції не мають великого впливу на операції російських розвідувальних служб, або їх повірених, так як ці організації не проводять угод через фінансову систему США.

Читайте також: Порошенко відреагував на нові санкції США проти Росії

Зрештою, вони не матимуть жодного впливу на економіку Росії. Підозрюю, що адміністрація Трампа використає ці санкції як свідчення того, що вони посилюють політику щодо Росії, але в цьому випадку – це туман в дзеркалах,

– заявив аналітик.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до нього внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень. Більшість з них США звинуватили у втручанні у президентські вибори у США в 2016 році.