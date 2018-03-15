06:41
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Екс-посадовець Пентагону розкритикував нові санкції проти Росії: Це туман в дзеркалах

719 Читать новость на русском
Нові санкції
Нові санкції / Фото з відкритих джерел

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер категорично сприйняв впровадження нових санкції щодо Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, нові санкції не матимуть жодних наслідків.

Він переконаний, що такі вузько спрямовані санкції не мають великого впливу на операції російських розвідувальних служб, або їх повірених, так як ці організації не проводять угод через фінансову систему США.

Читайте також: Порошенко відреагував на нові санкції США проти Росії

Зрештою, вони не матимуть жодного впливу на економіку Росії. Підозрюю, що адміністрація Трампа використає ці санкції як свідчення того, що вони посилюють політику щодо Росії, але в цьому випадку – це туман в дзеркалах,
– заявив аналітик.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до нього внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень. Більшість з них США звинуватили у втручанні у президентські вибори у США в 2016 році.

Теги: Новини політики Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ліга Європи 2017/2018: результати всіх матчів 1/8 фіналу
сьогодні, 00:21 Ліга Європи 2017/2018: результати всіх матчів 1/8 фіналу
Ігор Саджениця 552
Головні новини 15 березня: новий глава НБУ, скандал навколо Савченко
15 березня, 22:26 Головні новини 15 березня: новий глава НБУ, скандал навколо Савченко
2842
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
15 березня, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 1658
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
15 березня, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1924
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
15 березня, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 1184
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук