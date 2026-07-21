Новое мобильное приложение Слушай UA быстро набирает популярность среди украинцев
Мобильное приложение Слушай UA уже преодолело отметку в 20 тысяч установок. Это лишь подтверждает тенденцию к росту популярности аудиоконтента. Все больше пользователей предпочитают слушать музыку, радио, подкасты и новости в одном приложении.
Согласно данным отчета Reuters Institute Digital News Report 2026, новостные подкасты регулярно слушают 11 % пользователей по всему миру, а исследователи отмечают, что этот формат особенно хорошо привлекает молодую аудиторию. Именно поэтому все больше сервисов объединяют различные типы аудиоконтента в одном приложении.
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Слушай UA объединяет различные форматы – онлайн-радио, подкасты, украинскую музыку и плейлисты. Сейчас в приложении более 350 украинских и мировых радиостанций, более 300 подкастов, помимо тематических музыкальных плейлистов есть еще и новостные дайджесты. А в будущем библиотека пополнится еще и аудиокнигами.
Обратите внимание! В приложении Слушай UA можно слушать радио и музыку онлайн бесплатно.
Одно приложение для всего аудиоконтента
Слушай UA доступно на Android, iOS, имеет веб-версию для прослушивания через браузер, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Поэтому пользователи могут слушать любимый контент дома, по дороге на работу или во время путешествий. При этом сервис полностью бесплатен и работает без рекламы.
Как работает Слухай UA
Вместо того чтобы тратить время на поиск нужного контента, пользователь может воспользоваться готовыми подборками или быстро найти нужное с помощью фильтров.
В приложении уже доступно:
- фильтрация радиостанций по жанру, популярности или стране;
- рейтинг самых популярных станций;
- тематические плейлисты для разных настроений и ситуаций;
- более 300 подкастов с разбивкой по категориям;
- новостные аудиодайджесты;
- таймер сна.
После регистрации пользователи также могут создавать собственную библиотеку: добавлять любимые радиостанции и подкасты в "Избранное", а также просматривать историю прослушиваний.
Какие обновления Слухай UA планируются в ближайшее время
Команда Слушай UA уже работает над новыми функциями приложения. В частности, в нем появятся персональные рекомендации, которые помогут находить радиостанции, украинскую музыку и другой контент в соответствии с предпочтениями пользователя, а также аудиокниги.
Еще одно направление развития – геймификация. Она предусматривает систему баллов за активность, уровни прогресса, бейджи и розыгрыши призов.
Первые элементы уже работают: пользователям доступна панель прослушивания и 12 специальных бейджей, которые можно получить за активность в приложении.
Команда продолжает развивать сервис, чтобы украинцы могли слушать украинскую музыку, онлайн-радио, подкасты и новости в одном месте без рекламы, лишних настроек и постоянного переключения между разными платформами.