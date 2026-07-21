Новое мобильное приложение Слушай UA быстро набирает популярность среди украинцев

Мобильное приложение Слушай UA уже преодолело отметку в 20 тысяч установок. Это лишь подтверждает тенденцию к росту популярности аудиоконтента. Все больше пользователей предпочитают слушать музыку, радио, подкасты и новости в одном приложении.

Согласно данным отчета Reuters Institute Digital News Report 2026, новостные подкасты регулярно слушают 11 % пользователей по всему миру, а исследователи отмечают, что этот формат особенно хорошо привлекает молодую аудиторию. Именно поэтому все больше сервисов объединяют различные типы аудиоконтента в одном приложении.

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Слушай UA объединяет различные форматы – онлайн-радио, подкасты, украинскую музыку и плейлисты. Сейчас в приложении более 350 украинских и мировых радиостанций, более 300 подкастов, помимо тематических музыкальных плейлистов есть еще и новостные дайджесты. А в будущем библиотека пополнится еще и аудиокнигами.

Обратите внимание! В приложении Слушай UA можно слушать радио и музыку онлайн бесплатно.

Одно приложение для всего аудиоконтента

Слушай UA доступно на Android, iOS, имеет веб-версию для прослушивания через браузер, а также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Поэтому пользователи могут слушать любимый контент дома, по дороге на работу или во время путешествий. При этом сервис полностью бесплатен и работает без рекламы.

Скачать приложение для iOS;

Скачать для Android.

Как работает Слухай UA

Вместо того чтобы тратить время на поиск нужного контента, пользователь может воспользоваться готовыми подборками или быстро найти нужное с помощью фильтров.

В приложении уже доступно:

фильтрация радиостанций по жанру, популярности или стране;

рейтинг самых популярных станций;

тематические плейлисты для разных настроений и ситуаций;

более 300 подкастов с разбивкой по категориям;

новостные аудиодайджесты;

таймер сна.

После регистрации пользователи также могут создавать собственную библиотеку: добавлять любимые радиостанции и подкасты в "Избранное", а также просматривать историю прослушиваний.

Какие обновления Слухай UA планируются в ближайшее время

Команда Слушай UA уже работает над новыми функциями приложения. В частности, в нем появятся персональные рекомендации, которые помогут находить радиостанции, украинскую музыку и другой контент в соответствии с предпочтениями пользователя, а также аудиокниги.

Еще одно направление развития – геймификация. Она предусматривает систему баллов за активность, уровни прогресса, бейджи и розыгрыши призов.

Первые элементы уже работают: пользователям доступна панель прослушивания и 12 специальных бейджей, которые можно получить за активность в приложении.

Команда продолжает развивать сервис, чтобы украинцы могли слушать украинскую музыку, онлайн-радио, подкасты и новости в одном месте без рекламы, лишних настроек и постоянного переключения между разными платформами.