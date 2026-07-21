За даними Reuters Institute Digital News Report 2026, новинні подкасти регулярно слухають 11% користувачів у світі, а дослідники відзначають, що цей формат особливо добре залучає молодшу аудиторію. Саме тому дедалі більше сервісів об'єднують різні типи аудіоконтенту в одному застосунку.

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Слухай UA поєднує різні формати – радіо онлайн, подкасти, українська музика та плейлести. Зараз у застосунку понад 350 українських і світових радіостанцій, 300+ подкастів, окрім тематичних музичних плейлистів є ще й новинні дайджести. А в майбутньому бібліотека поповниться ще й аудіокнижками.

Варте уваги! В застосунку Слухай UA можна слухати слухати радіо та музику онлайн безкоштовно.

Один застосунок для всього аудіоконтенту

Слухай UA доступний на Android, iOS, має вебверсію для прослуховування через браузер, а також підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Тож користувачі можуть слухати улюблений контент удома, дорогою на роботу чи під час подорожей. При цьому сервіс повністю безкоштовний і працює без реклами.

Завантажити застосунок для iOS;

Завантажити для Android.

Як працює Слухай UA

Замість того щоб витрачати час на пошук потрібного контенту, користувач може скористатися готовими добірками або швидко знайти потрібне завдяки фільтрам.

У застосунку вже доступно:

фільтрація радіостанцій за жанром, популярністю чи країною;

рейтинг найпопулярніших станцій;

тематичні плейлисти для різних настроїв і ситуацій;

понад 300 подкастів із розподілом за категоріями;

новинні аудіодайджести;

таймер сну.

Після реєстрації користувачі також можуть створювати власну бібліотеку: додавати улюбленіе радіо та подкасти в "Обране", а також переглядати історію прослуховувань.

Які оновлення Слухай UA плануються незабаром

Команда Слухай UA вже працює над новими функціями застосунку. Зокрема, у ньому з'являться персональні рекомендації, які допомагатимуть знаходити радіостанції, українську музику та інший контент відповідно до вподобань користувача, а також аудіокнижки.

Ще один напрям розвитку – гейміфікація. Вона передбачає систему балів за активність, рівні прогресу, бейджі та розіграші призів.

Перші елементи вже працюють: користувачам доступна панель прослуховування та 12 спеціальних бейджів, які можна отримати за активність у застосунку.

Команда продовжує розвивати сервіс, щоб українці могли слухати українську музику, онлайн радіо, подкасти та новини в одному місці без реклами, зайвих налаштувань і постійного перемикання між різними платформами.