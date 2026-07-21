За даними Reuters Institute Digital News Report 2026, новинні подкасти регулярно слухають 11% користувачів у світі, а дослідники відзначають, що цей формат особливо добре залучає молодшу аудиторію. Саме тому дедалі більше сервісів об'єднують різні типи аудіоконтенту в одному застосунку.
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Слухай UA поєднує різні формати – радіо онлайн, подкасти, українська музика та плейлести. Зараз у застосунку понад 350 українських і світових радіостанцій, 300+ подкастів, окрім тематичних музичних плейлистів є ще й новинні дайджести. А в майбутньому бібліотека поповниться ще й аудіокнижками.
Варте уваги! В застосунку Слухай UA можна слухати слухати радіо та музику онлайн безкоштовно.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Один застосунок для всього аудіоконтенту
Слухай UA доступний на Android, iOS, має вебверсію для прослуховування через браузер, а також підтримує Apple CarPlay та Android Auto.
Тож користувачі можуть слухати улюблений контент удома, дорогою на роботу чи під час подорожей. При цьому сервіс повністю безкоштовний і працює без реклами.
Як працює Слухай UA
Замість того щоб витрачати час на пошук потрібного контенту, користувач може скористатися готовими добірками або швидко знайти потрібне завдяки фільтрам.
У застосунку вже доступно:
- фільтрація радіостанцій за жанром, популярністю чи країною;
- рейтинг найпопулярніших станцій;
- тематичні плейлисти для різних настроїв і ситуацій;
- понад 300 подкастів із розподілом за категоріями;
- новинні аудіодайджести;
- таймер сну.
Після реєстрації користувачі також можуть створювати власну бібліотеку: додавати улюбленіе радіо та подкасти в "Обране", а також переглядати історію прослуховувань.
Які оновлення Слухай UA плануються незабаром
Команда Слухай UA вже працює над новими функціями застосунку. Зокрема, у ньому з'являться персональні рекомендації, які допомагатимуть знаходити радіостанції, українську музику та інший контент відповідно до вподобань користувача, а також аудіокнижки.
Ще один напрям розвитку – гейміфікація. Вона передбачає систему балів за активність, рівні прогресу, бейджі та розіграші призів.
Перші елементи вже працюють: користувачам доступна панель прослуховування та 12 спеціальних бейджів, які можна отримати за активність у застосунку.
Команда продовжує розвивати сервіс, щоб українці могли слухати українську музику, онлайн радіо, подкасти та новини в одному місці без реклами, зайвих налаштувань і постійного перемикання між різними платформами.