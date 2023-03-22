Ждите эвакуацию: на радиостанциях в Крыму включили "оптимистичное" сообщение
Во временно оккупированном Крыму на радиостанциях в эфире рассказали "инструкцию" на случай объявления воздушной тревоги. Кроме того, жителям полуострова "посоветовали собрать тревожный чемодан и сделать запас топлива".
В российских телеграм-каналах пишут, что "сообщение" появилось на нескольких местных радиостанциях. Оккупанты заявили, что это была очередная хакерская атака. Детали курьезного инцидента – рассказывает 24 Канал.
К теме Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно
"Будут организованы паромные переправы"
В соцсетях ходят видео, на котором жителям Крыма предоставляют "инструкции" относительно действий во время объявления воздушной тревоги. Так, голос в эфире "советует" избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестные предметы и подготовить "тревожный чемоданчик".
Имейте запас топлива для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы,
– говорится в сообщении.
Россиян "предупредили" об эвакуации: смотрите видео
Оккупационные власти Крыма уже заявили, что эфиры станций взломали хакеры. Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отметил, что сообщения начали появляться после "хлопка" в Джанкое. Вместе с тем он заявил, что в случае возникновения реальной угрозы – сообщения будут транслировать везде.
В Крыму и России чаще стала раздаваться "тревога"
- В канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину на российских радиостанциях, а также в Крыму прозвучало обращение главы ГУР Буданова. В своем обращении глава украинской разведки заверил, что временно оккупированные Крым, Донбасс и другие захваченные Россией территории вернутся домой.
- Позже, 28 февраля, в России объявили "воздушную тревогу". Ее включили хакеры на русских радиостанциях. "Тревогу" услышали жители Белгородской и Московской областей.
- 9 марта российские эфиры снова взломали хакеры и объявили "тревогу". Жителей Москвы и Свердловской области предупредили, что "произошел удар" и предупредили о начале "воздушной тревоги".