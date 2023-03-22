Ждите эвакуацию: на радиостанциях в Крыму включили "оптимистичное" сообщение

Во временно оккупированном Крыму на радиостанциях в эфире рассказали "инструкцию" на случай объявления воздушной тревоги. Кроме того, жителям полуострова "посоветовали собрать тревожный чемодан и сделать запас топлива".

В российских телеграм-каналах пишут, что "сообщение" появилось на нескольких местных радиостанциях. Оккупанты заявили, что это была очередная хакерская атака. Детали курьезного инцидента – рассказывает 24 Канал.

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"Будут организованы паромные переправы"

В соцсетях ходят видео, на котором жителям Крыма предоставляют "инструкции" относительно действий во время объявления воздушной тревоги. Так, голос в эфире "советует" избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестные предметы и подготовить "тревожный чемоданчик".

Имейте запас топлива для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы,

– говорится в сообщении.

Россиян "предупредили" об эвакуации: смотрите видео

Оккупационные власти Крыма уже заявили, что эфиры станций взломали хакеры. Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отметил, что сообщения начали появляться после "хлопка" в Джанкое. Вместе с тем он заявил, что в случае возникновения реальной угрозы – сообщения будут транслировать везде.

В Крыму и России чаще стала раздаваться "тревога"