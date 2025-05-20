Радиостанция "судного дня": какую информацию она могла передавать перед разговором Путина и Трампа

Самая загадочная радиостанция России "УВБ-76" передала тайное сообщение до и после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Так называемая "радиостанция судного дня" активизировалась после прихода к власти нового президента США.

Интересно, что радиостанция также была активной в 2022 году перед началом полномасштабного вторжения. Как пояснил 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, для России характерно использовать секторальные эксклюзивные средства информирования.

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Для чего использовали тайную радиостанцию

В России все системы передачи информации являются контролируемыми. Под прикрытием их используют спецслужбы для донесения нужных данных. Это нужно, чтобы дезориентировать население, не дать никому узнать, что происходит в Кремле.

Эксклюзивная информация о переговорном процессе могла быть в закрытой части. По замыслу, очень редко становится известно об источнике информации. Так радиостанция эксклюзивно передает данные, что повышает уровень доверия,

– отметил Николай Маломуж.

По его словам, передача точно была контролируемой, ведь по-другому в России даже не происходит. Обычно, именно фсб контролирует такие процессы. Даже, если появляется другое мнение или заявление – на это быстро реагируют и меняют позицию на ту, которая выгодна Кремлю.

Поэтому сейчас надо наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Скорее всего, спецслужбы все контролировали.

Напомним, по итогам разговора Трампа и Путина, стало известно, что Россия якобы готова работать над формированием "меморандума" с Украиной. Также возобновится прямой диалог между странами. Однако, Кремль дальше цинично настаивает на "устранении первопричин конфликта".