Цікаво, що радіостанція також була активною у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Як пояснив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, для Росії характерно використовувати секторальні ексклюзивні засоби інформування.

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Для чого використовували таємну радіостанцію

У Росії всі системи передачі інформації є контрольованими. Під прикриттям їх використовують спецслужби для донесення потрібних даних. Це потрібно, щоб дезорієнтувати населення, не дати нікому довідатися, що відбувається у Кремлі.

Ексклюзивна інформація щодо переговорного процесу могла бути у закритій частині. За задумом, дуже рідко стає відомо про джерело інформації. Так радіостанція ексклюзивно передає дані, що підвищує рівень довіри,

– зауважив Микола Маломуж.

За його словами, передання точно було контрольованим, адже по-іншому у Росії навіть не відбувається. Зазвичай, саме фсб контролює такі процеси. Навіть, якщо з'являється інша думка чи заява – на це швидко реагують та змінюють позицію на ту, яка вигідна Кремлю.

Тому зараз треба спостерігати за тим, що відбуватиметься далі. Скоріш за все, спецслужби все контролювали.

Нагадаємо, за підсумками розмови Трампа і Путіна, стало відомо, що Росія нібито готова працювати над формуванням "меморандуму" з Україною. Також відновиться прямий діалог між країнами. Однак, Кремль далі цинічно наполягає на "усуненні першопричин конфлікту".