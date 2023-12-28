В Брянской области горит радиозавод "Стрела": оккупанты жалуются на "обстрел из РСЗО"

В России не бывает ни дня без мощных пожаров, взрывов и цветения свеженького "хлопка". Так, 28 декабря в Брянской области загорелся очередной промышленный объект россиян.

Впоследствии стало известно, что речь идет о радиозаводе "Стрела". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

К теме Жаловались на "громкие звуки": в Ростовской области пытались сбить неизвестный БПЛА

Радиозавод "Стрела" горит в Брянской области

Российские пропагандисты сообщили, что радиозавод "Стрела" расположен в населенном пункте Суземка в Брянской области. Очевидцы рассказали, что сначала там раздались взрывы, а затем на месте прилета вспыхнул пожар.

В Брянской области загорелся пожар на радиозаводе "Стрела": смотрите видео

Пропагандисты также отметили, что в результате пожара пострадала 45-летняя женщина. Ей якобы в спину прилетел обломок, поэтому ее госпитализировали медики, где "оказали всю необходимую помощь".



В Брянской области был пожар на радиозаводе "Стрела" / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, местные СМИ рассказали, что обломки также якобы прилетели в дом, где начался пожар. Пока неизвестно, ликвидировали ли огонь пожарные. Повреждения также, вероятно, получили административное здание и торговая точка в поселке Суземка.

В Суземке также в небе стоял черный столб дыма: смотрите видео

Примечательно, что россияне в своем пропагандистском духе сразу же обвинили в "обстреле радиозавода "Стрела" – ВСУ". Оккупанты утверждали, что туда якобы ударили из реактивных систем залпового огня, ведь поселок Суземка расположен в 11 километрах от украинской границы.



От Суземки до украинской границы 11 километров / Фото из соцсетей

Россияне жаловались на атаку нефтепровода "Дружба" в Брянской области