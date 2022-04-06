Радоваться будет земля, с которой смешается труп москаля, – в ВСУ презентовали вирусную песню

Наши вооруженные силы работают не только над обороной страны, но и на культурном фронте, создавая вирусные видеоролики и песни.

Одну из таких презентовали сегодня на фейсбук-странице Министерства обороны Украины, добавив, что это – "песенка про удобрения".

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Новый вирусный хит: что известно

Автором слов и музыки стала солистка академического ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины.

После "Добрый вечер, мы из Украины" предлагаем новый шлягер на ночь,

– написали в министерстве.

Кроме этого, "домашняя версия" трека уже доступна для прослушивания на платформе YouTube Music.

Слушайте новый вирусный трек, который скоро будет звучать всюду:

Реакция аудитории

Как и другие песни войны, "Песенка про удобрения" нашла своего слушателя. В сети ее уже успели назвать "шлягером из новой истории".

"Йой, яка файна пісня",

"Не можу наслухатися",

"Респект автору. Гарна пісня".

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