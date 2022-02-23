В Раду никого не пускают: полиция проверяет "минирование" здания
Источник:Интерфакс
В Верховную Раду 23 февраля никого не пускают. Правоохранители проверяют "минирование" здания.
Сообщение о минировании Рады поступило около 15:00. Об этом рассказала пресс-секретарь главы парламента Мария Дейнеко.
Кстати Рада поддержала изменения законодательства, чтобы легализовать гражданское оружие
Продолжается проверка
На данный момент в здание Верховной Рады никого не пускают. В том числе и журналистов. Полиция проверяет здание.
Рада должна утверждать чрезвычайное положение
По предварительной информации, после 17:00 запланировано внеочередное заседание парламента. На нем должны утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине. До этого решение принял Совет нацбезопасности и обороны.
Лидеры парламентских фракций передали замечания касательно указа президента, поскольку хотят уточнить вопросы запрета въезда и выезда граждан за пределы областей, регулирования работы ТВ и радио, правил пользования связью и запрета деятельности политических партий.Обратите внимание! В январе 2022 года уже "минировали" Офис Президента. Саперы проверили здание сразу, но взрывчатку не нашли.
К теме – СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране: