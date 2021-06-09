В Верховную Раду внесли законопроект об авторском праве: о чем там говорится

В Верховную Раду внесли законопроект о защите интеллектуальной собственности. Его цель – адаптировать законодательство Украины к стандартам Европейского Союза.

Таким законопроектом усилится ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности речь и об интернет-нарушениях.

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Подробнее о законопроект

По словам первого вице-спикера Совета Руслана Стефанчук, создав в 2020 году Национальный орган интеллектуальной собственности, удалось завершить институциональную составляющую реформы.

Национальный орган интеллектуальной собственности занимается выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

Сейчас, как отметил Стефанчук, необходимо усовершенствовать правовое регулирование вопросов осуществления и защиты имущественных и неимущественных прав субъектов авторского и смежных прав.

Это является целью зарегистрированного нами законопроекта "Об авторском праве и смежных правах",

– отметил первый вицеспикер Рады.

Он отметил, что соответствующий законопроект должен повлиять на развитие творческих, интеллектуальных и изобретательских достижений украинцев.

Что получат авторы

Согласно документу, авторы получат:

защиту от нарушений авторского права, в том числе и в интернете;

усиление ответственности за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности;

вознаграждение за публичное использование созданными ими объектов авторского и смежных прав.

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