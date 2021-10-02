RAF на страже мирного неба: как работают британские Королевские военно-воздушные силы
Источник:"Спецслужбы" на 24 канале
Королевские воздушные силы Великобритании – это формирование, что охраняет небо над Соединенным Королевством. Сверхзвуковые истребители оснащены ракетами и защищают часть Европы от потенциальной атаки кремлевской армии.
Британские Королевские военно-воздушные силы, или Royal Air Force возникли после Первой мировой войны, в 1918 году. Тогда у них был шанс разработать новые подходы к ведению воздушных боев, возможности и ресурсы для создания новых прототипов самолетов.
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Сначала британцы придерживались баланса в количестве воздушных судов, однако с началом Второй мировой сделали ставку на бомбардировщики. Ожидали, что нацистского врага удастся просто засыпать бомбами. Готовили также летчиков для истребителей, которые поставляли из других стран
Во время битвы за Британию у нас было много бомбардировщиков. Истребителей было меньше, но благодаря событиям того времени наши самолеты смогли переформатироваться и перенять новую методику боя. Их начали использовать небольшими группами ночью, из-за чего истребительные группы стали называть навязчивыми москитами.
Первая битва за Британию
В 1940 году Королевские ВВС столкнулись с первым серьезным боевым испытанием, которое впоследствии назвали самой масштабной воздушной битвой в истории. В Люфтваффе стремились заставить Лондон капитулировать в войне и разбомбить инфраструктуру. Под удар попали:
- заводы;
- порты;
- военные здания;
- жилые дома.
Когда в Германии поняли, что задушить "корону" в экономическом плане не получится, взялись за уничтожение гражданских людей. Сотни нацистских самолетов применяли бомбы зажигательного действия. Королевские ВВС противостояли им на 200%.
Британец наблюдает за небом над Лондоном / Фото с The National Archives and Records Administration
В штабе Королевских воздушных сил даже написали "невозможные вещи делаем сразу, на чудеса придется немножко подождать". И, действительно, чудом Великобритании удалось вырвать победу после 4-месячной битвы.Обратите внимание! Бомбардировка Великобритании гитлеровской авиацией продолжалось от 10 июля до 31 октября 1940 года. Немецкие историки подают дату битвы за Великобританию с середины августа 1940 до 31 мая 1941 года.
Хотя основная битва закончилась 30 октября, немцы бомбили Лондон еще 7 месяцев. Британские ВВС потеряли в битве более тысячи самолетов и почти 3 тысячи человек. Потери немцев были большими – более 2,5 тысячи человек и почти 2 тысячи самолетов.
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Операция "Гоморра"
В 1943 году Royal Air Force вместе с американскими союзниками приняли участие в операции "Гоморра". Она заключалась в бомбардировке немецкого Гамбурга, который был важным транспортным городом.
Отомстить за разбитый Лондон решил командующий Артур Харрис по прозвищу "Бомбер Харрис". Он решил, что бомбардировщики будут лететь колоннами и засыпать бомбами все на своем пути. А чтобы дезориентировать враждебные радары, спецслужбы порекомендовали летчикам использовать куски алюминия и фольги.
Гамбург после бомбардировки / Фото с Imperial War Museums
Британские бомбардировщики Stirling, Lancaster и Halifax безжалостно громили Гамбург вместе с населением. А в феврале 1945 года переключились на Дрезден. Укрытия и прочные сооружения уничтожили фугасными бомбами, а потом засыпали город бомбами зажигательного действия. Тогда на немецкий город сбросили 4 тысячи тонн бомб.
Это очень большая честь – получить возможность тренироваться в этом роде войск. Большая привилегия – иметь возможность защищать свою страну именно в воздухе.
Quick Reaction Alert
После окончания Второй мировой войны потребность в стремительном развитии ВВС в Великобритании отпала. Однако с появлением Советского Союза, межконтинентальных баллистических ракет и развитием новых технологий, задачи летчиков также изменились.
В воздушных силах начали практиковать Quick Reaction Alert. Говорится о небольших группах самолетов, разбросанных по всей стране, которые отвечают за быстрое реагирование на вторжение в воздушное пространство страны или союзников. В то время особую опасность составлял СССР, ныне – Россия.
В воздушных силах начали практиковать Quick Reaction Alert / Фото Минобороны Великобритании
Мобильные группы состоят из 4 – 5 самолетов и нескольких пилотов. Их обслуживает более 100 человек. Это и неудивительно, ведь главной задачей таких подразделений является перехват нежелательных летательных аппаратов и сдерживание врага до прибытия подкрепления.
RAF хорошо реорганизовались после войны и выработали согласованные и эффективные протоколы действий. К противостоянию летчики всегда готовы, но сбивать вражеские самолеты им еще не приходилось в мирное время.
QRA находятся на страже страны 365 дней в году. Они есть на каждой базе в Великобритании и готовы к вылету в течение 24 часов. На собрание и вылет им нужно максимум 10 минут.
Арсенал RAF
В арсенале Королевских ВВС немало современных летательных аппаратов – от беспилотных дронов до мощных истребителей. Главной гордостью является многоцелевой истребитель-бомбардировщик Hawker Typhoon, который перехватывает вражеские или неидентифицированные воздушные суда.
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Мощной ударной силой являются американские Lightning, которые часто используют в палубной авиации благодаря функции вертикальной посадки. Кроме этого, популярностью пользуются транспортные самолеты Boeing C-17. Их типичная задача – перевозить военных между странами, если Великобритания вступила в битву или решила прислать подкрепление.
Британские мощности состоят и из многообразия разведывательных, транспортных и ударных вертолетов. Меняются также технологии, новые ракеты и системы.
У нас есть вертолеты, которые могут пробраться туда, куда не достанут обычные вертолеты. Это касается вопросов доставки груза. Можно как доставлять припасы, так и спасать людей.
Современное применение Королевских ВВС
Члены RAF находятся со своими самолетами во многих странах в стратегических точках. Они дислоцируются в местах, откуда можно нанести удар противнику в случае агрессии. В частности, на Фолклендских островах, в Норвегии, на Кипре или Гибралтаре.
Британские ВВС патрулируют воздушные границы Западной Европы. К примеру, Россия регулярно нарушает чужое воздушное пространство с целью разведки или провокаций. Таким образом проверяют силы, которые прилетают на перехват, время прибытия подмоги, типы самолетов и тому подобное.
Это распространенная практика для многих стран. Впрочем, у Кремля нет технологической возможности осуществлять разведку незаметно. Однако, на всякий случай, самолеты на перехват высылать надо, поскольку никто не застрахован от потенциальных атак.
Мы концентрируемся на 2 главных задачах – предотвращение агрессии иностранной авиации, прежде всего российских самолетов и предотвращение появления сценария, который произошел в сентябре 2001 года в США.
Суть RAF понятна – воины хранящие воздушное пространство. И в стенах этого ведомства работают еще и такие люди, которые не летают, не ремонтируют самолеты и не ходят на вылазки.
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Огромный штат людей следит за британским небом и за тем, какие самолеты там пролетают. Ежедневно это почти 8 тысяч воздушных судов, каждое из которых проходит проверку. Если хоть один самолет окажется подозрительным, на перехват отправят спецгруппу.
Мы проверяем каждый самолет, который входит в воздушное пространство Великобритании. Нам нужно знать куда он летит, зачем, должны проконтролировать место его посадки. А если оно неизвестно, то спрогнозировать его. Готовимся столкнуться с любой ситуацией.
Британцы также держат руку на пульсе мировых событий, особенно после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины. Их истребители, бомбардировщики и флот всегда наготове.
На вооружении есть ракеты, управляемые радарами. Они не просто ищут цель, а идут по ее тепловому следу. Она будет лететь, пока не достигнет цели.
Подготовка будущих пилотов
Двери RAF открыты для всех желающих, но пилотом может стать далеко не каждый. Управление истребителем – особое умение, которое нарабатывают годами при специфической подготовки.
Сначала будущих пилотов проверяют на физическую мощь. Главное – выносливость, поэтому они бегают в горах, лазают по скалам, плавают на большие дистанции и даже играют в крикет. Преодоление полосы препятствий, умение планировать миссии и собирать разведданные должны быть на высшем уровне.
Управление истребителем – особое умение / Фото Минобороны Великобритании
Когда инструкторы видят, что все эти этапы у будущих пилотов отточены до совершенства, их переводят на учебные самолеты, которые разделены на классы. Сначала – легкие моторные самолеты, затем мощные и подготовка на симуляторе. После обработки всех возможных сценариев и алгоритмов, пилота допускают к первым пробных полетов в настоящих истребителях.
Российские пилоты не реагируют ни на какие сообщения и вопросы наших пилотов. Это такая тактика досаждания. Они делают это намеренно, чтобы спровоцировать нас. Однако, мы должны реагировать и поднимать в небо свои самолеты.
RAF в 2021 году – это не только о самолетах, но и о киберразведке, которая собирает информацию о технологических возможностях других стран и стоит на защите военных систем страны. Ежедневно на военное киберпространство Великобритании со всего мира "прилетает" по 60 попыток взломать системы, но пройти системы защиты Королевских ВВС очень непросто. К тому же, если угроза будет слишком серьезной, нарушителя обязательно найдут.