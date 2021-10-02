RAF на страже мирного неба: как работают британские Королевские военно-воздушные силы

Королевские воздушные силы Великобритании – это формирование, что охраняет небо над Соединенным Королевством. Сверхзвуковые истребители оснащены ракетами и защищают часть Европы от потенциальной атаки кремлевской армии.

Британские Королевские военно-воздушные силы, или Royal Air Force возникли после Первой мировой войны, в 1918 году. Тогда у них был шанс разработать новые подходы к ведению воздушных боев, возможности и ресурсы для создания новых прототипов самолетов.

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Сначала британцы придерживались баланса в количестве воздушных судов, однако с началом Второй мировой сделали ставку на бомбардировщики. Ожидали, что нацистского врага удастся просто засыпать бомбами. Готовили также летчиков для истребителей, которые поставляли из других стран

Во время битвы за Британию у нас было много бомбардировщиков. Истребителей было меньше, но благодаря событиям того времени наши самолеты смогли переформатироваться и перенять новую методику боя. Их начали использовать небольшими группами ночью, из-за чего истребительные группы стали называть навязчивыми москитами. Нил Тейлор Член RAF

Первая битва за Британию

В 1940 году Королевские ВВС столкнулись с первым серьезным боевым испытанием, которое впоследствии назвали самой масштабной воздушной битвой в истории. В Люфтваффе стремились заставить Лондон капитулировать в войне и разбомбить инфраструктуру. Под удар попали:

заводы;

порты;

военные здания;

жилые дома.

Когда в Германии поняли, что задушить "корону" в экономическом плане не получится, взялись за уничтожение гражданских людей. Сотни нацистских самолетов применяли бомбы зажигательного действия. Королевские ВВС противостояли им на 200%.



Британец наблюдает за небом над Лондоном / Фото с The National Archives and Records Administration

В штабе Королевских воздушных сил даже написали "невозможные вещи делаем сразу, на чудеса придется немножко подождать". И, действительно, чудом Великобритании удалось вырвать победу после 4-месячной битвы.

Бомбардировка Великобритании гитлеровской авиацией продолжалось от 10 июля до 31 октября 1940 года. Немецкие историки подают дату битвы за Великобританию с середины августа 1940 до 31 мая 1941 года.

Хотя основная битва закончилась 30 октября, немцы бомбили Лондон еще 7 месяцев. Британские ВВС потеряли в битве более тысячи самолетов и почти 3 тысячи человек. Потери немцев были большими – более 2,5 тысячи человек и почти 2 тысячи самолетов.

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Операция "Гоморра"

В 1943 году Royal Air Force вместе с американскими союзниками приняли участие в операции "Гоморра". Она заключалась в бомбардировке немецкого Гамбурга, который был важным транспортным городом.

Отомстить за разбитый Лондон решил командующий Артур Харрис по прозвищу "Бомбер Харрис". Он решил, что бомбардировщики будут лететь колоннами и засыпать бомбами все на своем пути. А чтобы дезориентировать враждебные радары, спецслужбы порекомендовали летчикам использовать куски алюминия и фольги.



Гамбург после бомбардировки / Фото с Imperial War Museums

Британские бомбардировщики Stirling, Lancaster и Halifax безжалостно громили Гамбург вместе с населением. А в феврале 1945 года переключились на Дрезден. Укрытия и прочные сооружения уничтожили фугасными бомбами, а потом засыпали город бомбами зажигательного действия. Тогда на немецкий город сбросили 4 тысячи тонн бомб.

Это очень большая честь – получить возможность тренироваться в этом роде войск. Большая привилегия – иметь возможность защищать свою страну именно в воздухе. Пилот Typhoon

Quick Reaction Alert

После окончания Второй мировой войны потребность в стремительном развитии ВВС в Великобритании отпала. Однако с появлением Советского Союза, межконтинентальных баллистических ракет и развитием новых технологий, задачи летчиков также изменились.

В воздушных силах начали практиковать Quick Reaction Alert. Говорится о небольших группах самолетов, разбросанных по всей стране, которые отвечают за быстрое реагирование на вторжение в воздушное пространство страны или союзников. В то время особую опасность составлял СССР, ныне – Россия.



В воздушных силах начали практиковать Quick Reaction Alert / Фото Минобороны Великобритании

Мобильные группы состоят из 4 – 5 самолетов и нескольких пилотов. Их обслуживает более 100 человек. Это и неудивительно, ведь главной задачей таких подразделений является перехват нежелательных летательных аппаратов и сдерживание врага до прибытия подкрепления.

RAF хорошо реорганизовались после войны и выработали согласованные и эффективные протоколы действий. К противостоянию летчики всегда готовы, но сбивать вражеские самолеты им еще не приходилось в мирное время.

QRA находятся на страже страны 365 дней в году. Они есть на каждой базе в Великобритании и готовы к вылету в течение 24 часов. На собрание и вылет им нужно максимум 10 минут. Джон Блетчер Пилот

Арсенал RAF

В арсенале Королевских ВВС немало современных летательных аппаратов – от беспилотных дронов до мощных истребителей. Главной гордостью является многоцелевой истребитель-бомбардировщик Hawker Typhoon, который перехватывает вражеские или неидентифицированные воздушные суда.

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Мощной ударной силой являются американские Lightning, которые часто используют в палубной авиации благодаря функции вертикальной посадки. Кроме этого, популярностью пользуются транспортные самолеты Boeing C-17. Их типичная задача – перевозить военных между странами, если Великобритания вступила в битву или решила прислать подкрепление.

Британские мощности состоят и из многообразия разведывательных, транспортных и ударных вертолетов. Меняются также технологии, новые ракеты и системы.

У нас есть вертолеты, которые могут пробраться туда, куда не достанут обычные вертолеты. Это касается вопросов доставки груза. Можно как доставлять припасы, так и спасать людей. Ник Крессвелл Инженер

Современное применение Королевских ВВС

Члены RAF находятся со своими самолетами во многих странах в стратегических точках. Они дислоцируются в местах, откуда можно нанести удар противнику в случае агрессии. В частности, на Фолклендских островах, в Норвегии, на Кипре или Гибралтаре.

Британские ВВС патрулируют воздушные границы Западной Европы. К примеру, Россия регулярно нарушает чужое воздушное пространство с целью разведки или провокаций. Таким образом проверяют силы, которые прилетают на перехват, время прибытия подмоги, типы самолетов и тому подобное.

Это распространенная практика для многих стран. Впрочем, у Кремля нет технологической возможности осуществлять разведку незаметно. Однако, на всякий случай, самолеты на перехват высылать надо, поскольку никто не застрахован от потенциальных атак.

Мы концентрируемся на 2 главных задачах – предотвращение агрессии иностранной авиации, прежде всего российских самолетов и предотвращение появления сценария, который произошел в сентябре 2001 года в США. Сотрудник Центра управления воздухом

Суть RAF понятна – воины хранящие воздушное пространство. И в стенах этого ведомства работают еще и такие люди, которые не летают, не ремонтируют самолеты и не ходят на вылазки.

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Огромный штат людей следит за британским небом и за тем, какие самолеты там пролетают. Ежедневно это почти 8 тысяч воздушных судов, каждое из которых проходит проверку. Если хоть один самолет окажется подозрительным, на перехват отправят спецгруппу.

Мы проверяем каждый самолет, который входит в воздушное пространство Великобритании. Нам нужно знать куда он летит, зачем, должны проконтролировать место его посадки. А если оно неизвестно, то спрогнозировать его. Готовимся столкнуться с любой ситуацией. Сотрудник Центра управления воздухом

Британцы также держат руку на пульсе мировых событий, особенно после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины. Их истребители, бомбардировщики и флот всегда наготове.

На вооружении есть ракеты, управляемые радарами. Они не просто ищут цель, а идут по ее тепловому следу. Она будет лететь, пока не достигнет цели. Джон Блетчер Пилот

Подготовка будущих пилотов

Двери RAF открыты для всех желающих, но пилотом может стать далеко не каждый. Управление истребителем – особое умение, которое нарабатывают годами при специфической подготовки.

Сначала будущих пилотов проверяют на физическую мощь. Главное – выносливость, поэтому они бегают в горах, лазают по скалам, плавают на большие дистанции и даже играют в крикет. Преодоление полосы препятствий, умение планировать миссии и собирать разведданные должны быть на высшем уровне.



Управление истребителем – особое умение / Фото Минобороны Великобритании

Когда инструкторы видят, что все эти этапы у будущих пилотов отточены до совершенства, их переводят на учебные самолеты, которые разделены на классы. Сначала – легкие моторные самолеты, затем мощные и подготовка на симуляторе. После обработки всех возможных сценариев и алгоритмов, пилота допускают к первым пробных полетов в настоящих истребителях.

Российские пилоты не реагируют ни на какие сообщения и вопросы наших пилотов. Это такая тактика досаждания. Они делают это намеренно, чтобы спровоцировать нас. Однако, мы должны реагировать и поднимать в небо свои самолеты. Майкл Феллон Экс-министр обороны Великобритании

RAF в 2021 году – это не только о самолетах, но и о киберразведке, которая собирает информацию о технологических возможностях других стран и стоит на защите военных систем страны. Ежедневно на военное киберпространство Великобритании со всего мира "прилетает" по 60 попыток взломать системы, но пройти системы защиты Королевских ВВС очень непросто. К тому же, если угроза будет слишком серьезной, нарушителя обязательно найдут.