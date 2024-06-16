Россия может использовать ЗАЭС как шантаж: почему Гросси не приехал на Саммит мира
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отказался от участия в Саммите мира в Швейцарии из-за желания не смешивать политические аспекты с технической работой агентства. Однако нельзя это разделять, ведь Россия угрожает всему миру ядерной катастрофой.
Это 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, нельзя исключать, что оккупанты могут использовать ЗАЭС для шантажа.
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"Этого нельзя исключать"
Станислав Желиховский отметил, что Россия угрожает миру ядерной катастрофой. Не только в контексте использования оружия массового уничтожения, но и оккупации атомных электростанций, которые она заняла после начала полномасштабного вторжения в Украину. Первой была Чернобыльская АЭС, но сейчас она уже деоккупирована и находится под контролем Украины. А ЗАЭС до сих пор находится в оккупации.
Неизвестно, как Россия может там сработать в контексте того, что может использовать этот важный энергетический объект как шантаж или ультиматум, как они это любят. Тем более уже были свидетельства, что были заложены какие-то боезаряды и так далее. Мне трудно сказать, насколько это соответствует действительности, но зная Россию, этого нельзя исключать,
– сказал он.
В июне 2023 года россияне подорвали Каховскую ГЭС. Нужно привлекать большое количество мировой общественности, чтобы они привлекали внимание к этой проблеме. Украина находится в центре Европы, поэтому если произойдет катастрофа, от этого пострадают другие государства.
Гросси отказался от участия в Саммите мира: что известно
- В швейцарском Бюргенштоке 15 июня стартовал Саммит мира. В конференции принимают участие 92 страны, Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, а также все ключевые институты ЕС. Зато генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отказался от участия.
- Во время интервью Гросси заявил, что не будет участвовать в Саммите мира. Он прокомментировал, что такое решение является стремлением МАГАТЭ "не смешивать политические соображения с технической работой".
- В противовес гендиректор МАГАТЭ добавил, что якобы "был на связи" в процессе подготовки саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также провел встречу с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом.