"Установили контакт с 2 лицами": спасатели, вероятно, нашли место падения вертолета Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси днем 19 мая попал в авиакатастрофу. Сейчас в сети сообщают, что спасателям якобы удалось найти место падения вертолета.

В СМИ сообщали, что вертолет президента Ирана вынужден был приземлиться из-за плохой погоды. Пока точно неизвестно, что именно произошло с бортом, на котором находился Раиси.

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Спасатели, вероятно, нашли место падения вертолета

Как пишут в СМИ, спасателям, вероятно, удалось найти место падения вертолета, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана. Более того, государственное телевидение Ирана заявляет, что якобы удалось установить контакты с одним пассажиром и одним членом экипажа вертолета Ми-171.

Пока нет никаких официальных сообщений о состоянии президента Ирана и главы МИД. В то же время стоит отметить, что к сообщениям государственного телевидения Ирана стоит относиться скептически, ведь днем сразу после аварии они уже сообщали дезинформацию.

Кроме того, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца опровергает информацию о том, что вертолет, на борту которого находился Раиси, удалось найти.

Сейчас в сети распространяют кадры с сообщением о том, что спасательная операция и поиск вертолета продолжаются.

В Иране продолжаются поиски вертолета: смотрите видео

Также в сети распространяются кадры, на которых видно десятки автомобилей полиции. Очевидно, правоохранители продолжают поиски в сверхсложных погодных условиях.

В Иране, вероятно, продолжаются поиски: смотрите видео

Президент Ирана попал в авиакатастрофу: что известно