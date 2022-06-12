Рай для "грязных денег": ОАЭ стали убежищем для суперяхт и самолетов олигархов из России

Объединенные Арабские Эмираты стали местом бегства для российских олигархов, скрывающих элитное имущество и средства от действия санкций. При этом в ОАЭ ничего не делают, чтобы это остановить.

В Арабских Эмиратах олигархи из санкционных списков разместили свои роскошные яхты и самолеты, а также грязные деньги, пишут британские СМИ. Активисты и политики призывают за это внести ОАЭ в "черные списки".

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Против ОАЭ следует ввести вторичные санкции, – эксперты

Дубай долгое время был безопасным местом для "грязных денег". Теперь ОАЭ следует занести в финансовые черные списки,

– объяснил финансист и критик режима Владимира Путина Билл Браудер.

Аналитик считает, что против Эмиратов нужно ввести вторичные санкции, если они не будут принимать необходимые меры по активам олигархов.

Самолет Абрамовича три месяца находился в ОАЭ

Стало известно, что в Дубае на протяжении более 3 месяцев находился один из самых дорогих частных самолетов в мире, принадлежащий Роману Абрамовичу. Boeing 787 Dreamliner, стоимостью 350 миллионов долларов, 4 марта отправился сюда из Москвы.

В ФБР обнаружили, что след активов многих олигархов ведет именно в ОАЭ. Также сейчас в Дубае пик приобретения россиянами недвижимости.

Власти страны не считают, что должны соблюдать санкции

ОАЭ были внесены в "серый список" глобальной группой финансовых мер FATF в марте. Причины – недостатки в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Власти арабской страны не считают, что они обязаны соблюдать санкции, введенные другими странами. Однако говорит, что вроде бы работает над проблемами, на которые указала FATF.

Также Эмираты подписали ряд документов взаимной правовой помощи и экстрадиции с другими государствами, включая США, 24 февраля. Однако напомним, что ОАЭ были страной, воздержавшейся от голосования за резолюцию Совбеза ООН, осуждающую вторжение России в Украину.

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Эмираты – очень популярны среди россиян

ОАЭ является очень популярной страной среди российских туристов, около 100 тысяч человек говорят на русском языке. Только за первые три месяца 2022 года покупка недвижимости в Эмиратах выросла на 67%.

Какие русские яхты заметили в Эмиратах:

Яхта стоимостью 240 миллионов фунтов стерлингов, связанная с миллиардером Андреем Мельниченко, была замечена в порту Рас-эль-Хайма.

Суперяхту Madame Gu связывают с Андреем Скочем, миллиардером и депутатом российского парламента. В последний раз ее видели именно в ОАЭ.

Кира Мари Петер-Хансен, депутат Европарламента от Дании, заявила, что последнее расследование показало, что ОАЭ является безопасным убежищем для преступных доходов, коррумпированных чиновников и российских олигархов. Она настаивает, чтобы Эмираты попали в "черный список".

Санкции против России: последние новости

Швейцария поддержала 6 пакет санкций ЕС против России и Беларуси. Кроме того, финансовые и туристические ограничения ввели против сотни человек.

Япония запретила экспорт строительной техники и ряда других товаров в Россию. Но, в свою очередь, запретила ловить рыбу на Курилах.

Между тем, СМИ пишут, что россияне могут обойти санкции , введенные ЕС, перенеся свои предприятия в Турцию.

Таким образом может говориться об избежании санкций 40 российскими компаниями.

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