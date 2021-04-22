Рай для отдыхающих и для отмывания денег – такая репутация сложилась у островного Кипра. Страну еще называют "офшорным раем" на окраине Евросоюза.

Де-юре, это государство является крупнейшим внешним инвестором Украины. Но де-факто, в основном говорится о необлагаемых средствах украинских олигархов.

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Почему Кипр популярен среди олигархов

Деньги, которые там прячут, просто не хотят декларировать. Это происходит либо из-за недоверия к собственной стране, либо потому что они грязные – получены в пластиковых кейсах как взятки, благодаря сделкам на государственных предприятиях. Или даже от преступной деятельности.

Секрет популярности Кипра:

низкие налоговые ставки;

легкость регистрации компаний нерезидентами;

минимум открытой информации.

Кипр позволяет скрывать настоящего владельца. Не все компании, зарегистрированные там, плохие. Но из нашей практики – у каждого олигарха Украины есть компания на Кипре,

– рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Именно через офшоры Кипра, по версии СБУ, партнер Медведчука Тарас Козак финансировал террористическую деятельность на временно оккупированных территориях.

Многочисленные кипрские "подставные" кампании фигурируют в декларациях чуть ли не каждого чиновника – от одного скандала до другого. На супругов тех же одиозных Медведчуков записано несколько десятков офшоров, есть такие и у пятого президента Порошенко. Нашли несколько даже у супругов Зеленских.

Переоформить все на тестя и перевести на него же оформлены офшоры, сразу после подозрения в схематозе – вот классика этого жанра на примере действующего нардепа Ярослава Дубневича.

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Есть общий тренд деофшоризации, – Кухта

Но сейчас все компании, зарегистрированные до 16 марта 2021 года, обяжут показать в реестре "Ариадна" настоящих владельцев – уже к концу 2021 года. Для новых компаний правила еще строже – у них всего месяц.

Со временем база станет общедоступной и, по всей вероятности, объединенной с данными всех стран ЕС.

Есть общий тренд деофшоризации, Кипр просто движется в нем. Там понимают, что оффшорная модель, которую они изобрели 50 лет назад, работала раньше, и все были довольны. Сейчас она уже не работает, на них будут давить, поэтому надо от нее отказываться,

– пояснил бывший исполняющий обязанности министра экономического развития Павел Кухта.

План борьбы с офшорами, или План действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения представили в 2013 году. Уже в 2017 году к нему присоединилась и Украина.

В 2021 году представили и двухлетний план борьбы с уклонением от уплаты налогов через офшорные зоны. В частности речь идет о строгом мониторинге и обмене информацией с партнерами. Готовят и изменения в Налоговый кодекс.

"Не буду пока раскрывать детали. Но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был "очень хитро сделан", платили налоги в нашей стране", – рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Не спят и толстосумы с юридическими отделами. Они уже поговаривают и о внутренних офшорах на временно оккупированных территориях, и о корпоративных инвестиционных фондах. Последнее существенно уменьшает сумму налогов легально, и этим уже пользуются.

По словам специалистов, все райские оффшорные острова не исчезнут в одно мгновение. Попутешествовать копейкой еще успеют на:

Британские Виргинские острова;

Сент-Китс и Невис;

Белиз;

ОАЭ;

и даже в несколько европейских стран.

Юристы олигархов могут грамотно реструктурировать бизнес, но инструменты, чтобы отследить незаконные транзакции, тоже совершенствуются.